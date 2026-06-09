◆報知新聞社後援「関東高等学校ゴルフ選手権団体決勝兼全国大会予選」第１日（９日、男子＝栃木・那須野ケ原ＣＣ、６７４７ヤード、女子＝同・千成ＧＣ、６１４３ヤード、いずれもパー７２、参加＝男子３２校、女子２３校）

各校４人中上位３人の合計スコアで争う団体戦。女子は昨年４位の開志国際（新潟）が合計１０アンダー２０６の好スコアをマークして２位発進。４打差首位の第一学院（茨城）を逆転しての優勝を狙う。男子は３連覇を目指す佐野日大（栃木）が合計１５アンダー２０１で、２位の埼玉栄（埼玉）に５打差をつけて首位に立った。大会は１０日に最終日を行い、上位の男子１４校と女子１１校が全国高校選手権（８月２６〜２８日、栃木・サンヒルズＣＣ）に進む。

〈開志国際〉大久保花（２年）が自己ベストタイの５アンダー６７で、チームをけん引した。５バーディーという素晴らしい内容に「セカンドショットが良かった」と笑顔を見せた。出だしの１番３４３ヤードのパー４でいきなりバーディー。残り１１０ヤードの第２打を９番アイアンでピン奥１・５メートルにつけると、下りラインを「雨で重たいグリーンを強めに打って」沈めた。チームの雰囲気について、大久保は「みんなが笑顔で硬くない。明日は優勝したいです」と、逆転に照準を合わせていた。

〈第一学院〉主将でエースの仁科優花（２年）が、７バーディーの７アンダー６５という完璧なゴルフを見せた。しかも、後半の１０番と１８番のパー５では、ともに２オンしてのイーグル逃し。「今日はショートアイアンの距離感が合って、方向も良かった」と振り返った。昨年は良い成績が出ないことが多く、「コースの攻め方やトレーニング内容を見直した」。それが今年は「試合で実践できている」という。最終日に向けては「チームトータル２５アンダーで優勝を狙います」と、逃げ切り勝ちを宣言していた。

＜女子上位成績＞

【１位】第一学院（茨城）２０２（仁科優花６５、飯田柚月６９、安藤絹６８）

【２位】開志国際（新潟）２０６（広野里彩７０、遠藤美空８５、竹丸理世６９、大久保花６７）

【３位】ルネサンス（茨城）２０７（高木杏衣７１、重原純奈７０、五月女愛来７０、戸高玲奈６７）

＜男子上位成績＞

【１位】佐野日大（栃木）２０１（高浦維吹６８、林田遼汰６８、高木暢仁６５、佐藤ミラー７２）

【２位】埼玉栄（埼玉）２０６（清水悠雅６９、今田昌也７３、沖田雫６９、戸村空汰６８）

【３位】日本ウェルネス（茨城）２１２（寺門虎太朗７０、寺蓮太郎７０、林誠人７２、西山修生７７）

＜主催＞関東高等学校・中学校ゴルフ連盟＜協賛＞住友ゴム工業（ダンロップ）、アクシネット・ジャパン・インク、ミズノ、ヨネックス、グラファイトデザイン、ピア２１