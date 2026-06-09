金属部品の製造などを手がける名古屋製作所が、名古屋地裁から破産手続きの開始決定を受けました。

【写真を見る】【倒産】金属部品の製造など手がける｢名古屋製作所｣ 破産手続き開始 負債約17億円 需要減や物価高が経営圧迫

2025年3月期末時点の負債総額は約17億円にのぼります。電力会社向け製品の需要減少やコロナ禍で得意先企業の事業活動の停滞などが影響し、経営を圧迫しました。

コロナ禍が追い打ちを…

2026年5月末、名古屋地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた、名古屋市熱田区の名古屋製作所。

帝国データバンクによりますと、1964年10月に設立された名古屋製作所は、工作機械の金属部材を中心に、集塵機や洗車機、高圧開閉器などの製造を手がけていました。また、LED照明器具の卸や設置工事も行い、2017年3月期には年売上高約15億1600万円を計上していました。

しかし、電力会社向けの需要が落ち込んだことに加え、コロナ禍が追い打ちをかけるように受注減少。2024年3月期の売上高は約5億9700万円と、ピーク時の3分の1ほどまで落ち込みました。

近年の物価高などで改善の見込み立たず…

度重なる赤字で財務状況は悪化して債務超過に陥り、金融機関からの借入金も年商を上回る規模に。経費削減を模索したものの、コスト高などで改善の見込みが立たず、事業継続を断念しました。

負債総額は、2025年3月期末時点の見込みで約17億円。帝国データバンクはその後変動している可能性があるとしています。