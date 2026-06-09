千代田化工建設会長・榊田雅和「リスク管理を徹底し、エンジニアリング技術を生かして『つなぐ』力を発揮していきたい」

千代田化工建設会長・榊田雅和「リスク管理を徹底し、エンジニアリング技術を生かして『つなぐ』力を発揮していきたい」