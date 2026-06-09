ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）

ドイツ 3.046

フランス 3.815（+77）

イタリア 3.805（+76）

スペイン 3.482（+44）

オランダ 3.162（+12）

ギリシャ 3.754（+71）

ポルトガル 3.422（+38）

ベルギー 3.605（+56）

オーストリア 3.293（+25）

アイルランド 3.223（+18）

フィンランド 3.394（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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