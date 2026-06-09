ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ 3.046
フランス 3.815（+77）
イタリア 3.805（+76）
スペイン 3.482（+44）
オランダ 3.162（+12）
ギリシャ 3.754（+71）
ポルトガル 3.422（+38）
ベルギー 3.605（+56）
オーストリア 3.293（+25）
アイルランド 3.223（+18）
フィンランド 3.394（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ 3.046
フランス 3.815（+77）
イタリア 3.805（+76）
スペイン 3.482（+44）
オランダ 3.162（+12）
ギリシャ 3.754（+71）
ポルトガル 3.422（+38）
ベルギー 3.605（+56）
オーストリア 3.293（+25）
アイルランド 3.223（+18）
フィンランド 3.394（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）