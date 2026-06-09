ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７７、伊７６ｂｐとわずかに逆転
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%）
ドイツ　　　　3.046
フランス　　　3.815（+77）
イタリア　　　3.805（+76）
スペイン　　　3.482（+44）
オランダ　　　3.162（+12）
ギリシャ　　　3.754（+71）
ポルトガル　　　3.422（+38）
ベルギー　　　3.605（+56）
オーストリア　3.293（+25）
アイルランド　3.223（+18）
フィンランド　3.394（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）