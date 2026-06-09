エルフ荒川、最近気になる男性に告白 まさかのリアクションに困惑「時空歪んだ」
お笑いコンビ・エルフの荒川が9日、都内で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）合同取材会に出席。気になる男性への告白に、まさかの反応があったと明かした。
【写真】「アラジンのような人」荒川が公開した”理想の結婚相手”
恋愛の近況を聞かれた荒川は、番組に背中を押され、最近気になる男性に「男性で一番いいと思ってます！」と告白したと明かした。荒川は「恋愛じゃないですよ！」と、はっきりとした恋愛感情にまでなっていたわけではないとしつつ、勇気を振り絞ったという。
その荒川の告白に、相手の男性は「あ、そうなんや」とポツリ。そして荒川が「バイバイ」と声をかけると、「幸せになってね」と返されたと振り返った。この相手のまさかの反応に、「今の話聞いてて、意味わかります？時空歪んだんですよ」と困惑を隠さず、「めちゃめちゃ振られたんですよ！」と声をあげた。
また放送作家の野々村友紀子から「本当に恋愛したいんやったら、仕事押さえてでも恋愛せなあかんで」と言われたと告白。恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏が提唱する。自分から恋愛に動かない“電柱女子”に対抗して、「ルンバくらい動いていきたいなって」と恋活にさらなる意欲を見せた。
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
ほかに、タレント・フリーアナウンサーの森香澄、恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏が参加した。
【写真】「アラジンのような人」荒川が公開した”理想の結婚相手”
恋愛の近況を聞かれた荒川は、番組に背中を押され、最近気になる男性に「男性で一番いいと思ってます！」と告白したと明かした。荒川は「恋愛じゃないですよ！」と、はっきりとした恋愛感情にまでなっていたわけではないとしつつ、勇気を振り絞ったという。
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