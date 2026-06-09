昨夜、山形県天童市で警察官から職務質問を受けた男がナイフで抵抗し、現行犯逮捕されました。

男はナイフをもち警察官に迫り、警察官が拳銃を構えて男を取り押さえたということです。

【写真を見る】【現場動画】「刃物を捨てなさい」警察官が拳銃を取り出す事態に ナイフを持って警察に迫った男を現行犯逮捕 事件前には現場付近の道路を何度も往復か（山形・天童市）

松浦亜実 記者「天童市の道の駅からほど近い場所です。この付近など市内の道路を何度も往復する不審な車両が昨夜目撃されました」

警察によりますときのう午後８時ごろ「家の付近を何度も走行する不審な車がいる」などと１１０番通報がありました。

通報を受けた警察官が市内を警戒していたところ、道路を走る不審な車を発見し、停車を求めたということです。

運転していた男は警察官の指示に従い天童市桜町の駐車場に車を停めましたが・・・。

■男がナイフを持って警察官に近づく 拳銃を構える事態に

松浦亜実 記者「男は当初、職務質問に応じていたということですが、その後突然、刃物を持って警察官に向かってきました。身の危険を感じた警察官は拳銃を構えました」

職務質問の最中に突然、車を降りてきた男。

その手には、刃渡りが６センチほどの折りたたみ式のナイフがありました。

現場には複数人の警察官がいて、男に「刃物を捨てなさい」などと警告しましたが、男はナイフを捨てることなく警察官に向かってきたということです。

そこで警察官は拳銃を構え、警告を続けました。

そして、男がナイフを手放した隙にその場で取り押さえたということです。

■男の様子は・・・調べ進む

銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは天童市貫津の無職の男（４１）です。

警察の調べに対し、容疑を認めているということです。

男は酒に酔っていたわけではなく、警察は刃物を持ちだした動機や付近を車で回っていた理由などを詳しく調べています。