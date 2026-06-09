山形県村山市のさくらんぼ畑でクマによる食害が連続して確認されています。

これを受け、きょう現地では猟友会が箱ワナを設置しました。

【写真を見る】「早くかかれば」クマ捕獲へ 食害に遭ったさくらんぼ畑に箱ワナ設置 別の木でも被害…同じクマによるものか 連日県内でクマの目撃相次ぐ（山形）

大内希美アナウンサー「奥の木が昨日クマの食害にあった。きょうは別の木で食害が確認され、見てみると枝が折られているのが分かる。また、クマの爪の後が２本残っているのも確認できる」

村山市白鳥地区のさくらんぼ畑では、６日未明にクマがさくらんぼの実を食べる様子が監視カメラで確認されました。

少なくとも佐藤錦の木２本が実を食べられたり枝を折られたりする被害にあったということです。

そして今朝は、きのうとは別のさくらんぼの木でクマによる食害が確認されました。

■相次ぐ被害 猟友会が箱ワナを設置

猟友会によりますと、きのうと今朝の食害は体長１メートルほどのクマによるものとみられ、同じ個体だと考えられるということです。

これを受け、猟友会はきょう午後２時半ごろ箱ワナを設置しました。

村山市猟友会 中里邦男 副会長「あとは明日から見回りをして、早くクマが（罠に）かかればいいと思っている」

このほかにも県内ではクマが目撃されました。

■きょうも県内各地でクマが出没

きょう午前９時前、山形市山寺の道路上でクマ１頭が目撃されました。現場は所部地区の周辺で、近くには木々が生い茂る場所も見られます。

現場周辺では先週からクマの目撃が相次いでいて、パトカーが巡回するなど警戒が続いています。

また、きょう正午ごろには高畠町金原でも住民からクマを目撃したと通報がありました。現場近くには果樹畑などもあり、市はのぼり旗を設置するなどして注意をよびかけています。