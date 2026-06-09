　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 719(　　 719)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 911(　　 791)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9947(　　3347)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3262(　　3262)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2384(　　2384)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　66(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 888(　　 888)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 897(　　 897)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 343(　　 343)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1014(　　1014)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1050(　　1050)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 974(　　 974)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　26(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 154(　　 154)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　 100)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2224(　　1120)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 449(　　 367)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 867(　　 851)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 940(　　 940)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 76445(　 41353)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1758(　　 772)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　46(　　　24)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 686(　　 436)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 118(　　　66)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 55404(　 26456)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1130(　　 548)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　47(　　　27)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 365(　　 365)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4770(　　4770)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　91(　　　91)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　14)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1182(　　1182)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　99(　　　99)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 25636(　 25636)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース