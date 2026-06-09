主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 719( 719)
9月限 911( 791)
TOPIX先物 6月限 9947( 3347)
9月限 3262( 3262)
日経225ミニ 6月限 2384( 2384)
7月限 7( 7)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 66( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 888( 888)
9月限 897( 897)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 343( 343)
TOPIX先物 6月限 1014( 1014)
9月限 1050( 1050)
日経225ミニ 6月限 974( 974)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 26( 0)
9月限 154( 154)
TOPIX先物 6月限 100( 100)
9月限 100( 100)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2224( 1120)
9月限 449( 367)
TOPIX先物 6月限 867( 851)
9月限 940( 940)
日経225ミニ 6月限 76445( 41353)
7月限 1758( 772)
8月限 46( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 686( 436)
9月限 118( 66)
日経225ミニ 6月限 55404( 26456)
7月限 1130( 548)
8月限 47( 27)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 365( 365)
日経225ミニ 6月限 4770( 4770)
7月限 91( 91)
8月限 14( 14)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1182( 1182)
9月限 99( 99)
日経225ミニ 6月限 25636( 25636)
7月限 124( 124)
8月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 719( 719)
9月限 911( 791)
TOPIX先物 6月限 9947( 3347)
9月限 3262( 3262)
日経225ミニ 6月限 2384( 2384)
7月限 7( 7)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 66( 0)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 888( 888)
9月限 897( 897)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 343( 343)
TOPIX先物 6月限 1014( 1014)
9月限 1050( 1050)
日経225ミニ 6月限 974( 974)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 26( 0)
9月限 154( 154)
TOPIX先物 6月限 100( 100)
9月限 100( 100)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2224( 1120)
9月限 449( 367)
TOPIX先物 6月限 867( 851)
9月限 940( 940)
日経225ミニ 6月限 76445( 41353)
7月限 1758( 772)
8月限 46( 24)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 686( 436)
9月限 118( 66)
日経225ミニ 6月限 55404( 26456)
7月限 1130( 548)
8月限 47( 27)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 365( 365)
日経225ミニ 6月限 4770( 4770)
7月限 91( 91)
8月限 14( 14)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1182( 1182)
9月限 99( 99)
日経225ミニ 6月限 25636( 25636)
7月限 124( 124)
8月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース