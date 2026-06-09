主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 51671( 11926)
9月限 46242( 10026)
TOPIX先物 6月限 65475( 35402)
9月限 61787( 35304)
日経225ミニ 6月限 17821( 16055)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2862( 1634)
9月限 2274( 1592)
TOPIX先物 6月限 14299( 9576)
9月限 13594( 9358)
日経225ミニ 6月限 1642( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7481( 2648)
9月限 7911( 2477)
TOPIX先物 6月限 12928( 4267)
9月限 12792( 4125)
日経225ミニ 6月限 298( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16663( 7724)
9月限 13692( 6372)
TOPIX先物 6月限 57394( 28735)
9月限 62889( 28305)
日経225ミニ 6月限 3708( 3566)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3412( 2459)
9月限 1915( 1915)
TOPIX先物 6月限 9504( 7549)
9月限 7222( 7210)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 110( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2619( 1625)
9月限 996( 812)
TOPIX先物 6月限 2918( 1486)
9月限 2154( 1154)
日経225ミニ 6月限 85046( 39396)
7月限 1929( 675)
8月限 70( 14)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 244( 0)
9月限 84( 0)
日経225ミニ 6月限 42338( 19768)
7月限 1513( 607)
8月限 28( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5286( 5286)
7月限 162( 162)
8月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 943( 943)
日経225ミニ 6月限 24784( 24784)
7月限 190( 190)
8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 51671( 11926)
9月限 46242( 10026)
TOPIX先物 6月限 65475( 35402)
9月限 61787( 35304)
日経225ミニ 6月限 17821( 16055)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2862( 1634)
9月限 2274( 1592)
TOPIX先物 6月限 14299( 9576)
9月限 13594( 9358)
日経225ミニ 6月限 1642( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7481( 2648)
9月限 7911( 2477)
TOPIX先物 6月限 12928( 4267)
9月限 12792( 4125)
日経225ミニ 6月限 298( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 16663( 7724)
9月限 13692( 6372)
TOPIX先物 6月限 57394( 28735)
9月限 62889( 28305)
日経225ミニ 6月限 3708( 3566)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3412( 2459)
9月限 1915( 1915)
TOPIX先物 6月限 9504( 7549)
9月限 7222( 7210)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 110( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2619( 1625)
9月限 996( 812)
TOPIX先物 6月限 2918( 1486)
9月限 2154( 1154)
日経225ミニ 6月限 85046( 39396)
7月限 1929( 675)
8月限 70( 14)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 244( 0)
9月限 84( 0)
日経225ミニ 6月限 42338( 19768)
7月限 1513( 607)
8月限 28( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5286( 5286)
7月限 162( 162)
8月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 943( 943)
日経225ミニ 6月限 24784( 24784)
7月限 190( 190)
8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース