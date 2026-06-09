　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 51671(　 11926)
　　　　　 　 　 9月限　　　 46242(　 10026)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 65475(　 35402)
　　　　　 　 　 9月限　　　 61787(　 35304)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 17821(　 16055)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2862(　　1634)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2274(　　1592)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14299(　　9576)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13594(　　9358)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1642(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7481(　　2648)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7911(　　2477)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12928(　　4267)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12792(　　4125)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 298(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 16663(　　7724)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13692(　　6372)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 57394(　 28735)
　　　　　 　 　 9月限　　　 62889(　 28305)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3708(　　3566)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3412(　　2459)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1915(　　1915)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9504(　　7549)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7222(　　7210)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 110(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2619(　　1625)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 996(　　 812)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2918(　　1486)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2154(　　1154)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 85046(　 39396)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1929(　　 675)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　70(　　　14)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 244(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　84(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 42338(　 19768)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1513(　　 607)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　28(　　　 6)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5286(　　5286)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 162(　　 162)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 7)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 943(　　 943)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 24784(　 24784)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 190(　　 190)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース