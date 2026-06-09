　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14706(　 13084)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3306(　　1806)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17276(　 17276)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6345(　　6345)
日経225ミニ　 　 6月限　　　293209(　293209)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3716(　　3716)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 204(　　 204)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11096(　 10096)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3646(　　2646)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20132(　 20132)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11560(　 11560)
日経225ミニ　 　 6月限　　　212669(　212669)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3236(　　3236)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 142(　　 142)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1038(　　1038)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 916(　　 916)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3856(　　3856)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3546(　　3546)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2056(　　2056)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7023(　　1096)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7963(　　 715)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27177(　　7329)
　　　　　 　 　 9月限　　　 17923(　　4819)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4549(　　4547)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3716(　　3502)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2097(　　1897)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9971(　　9875)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8203(　　8107)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8875(　　8875)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 230(　　 230)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　45(　　　45)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2452(　　2452)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1004(　　1004)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5188(　　5072)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2892(　　2776)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1666(　　1666)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4947(　　4921)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2309(　　2309)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9774(　　9774)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3139(　　3139)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 87351(　 87351)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2757(　　2757)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1974(　　1045)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1755(　　 843)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7607(　　4793)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7220(　　4406)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1032(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2147(　　2099)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1902(　　1902)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7143(　　7143)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7017(　　7017)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2004(　　2004)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1982(　　1982)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4008(　　4008)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3887(　　3887)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2898(　　2898)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　27(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　99(　　　99)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　74(　　　74)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　18(　　　18)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース