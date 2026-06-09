外国証券 先物取引高情報まとめ（6月9日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14706( 13084)
9月限 3306( 1806)
TOPIX先物 6月限 17276( 17276)
9月限 6345( 6345)
日経225ミニ 6月限 293209( 293209)
7月限 3716( 3716)
8月限 204( 204)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11096( 10096)
9月限 3646( 2646)
TOPIX先物 6月限 20132( 20132)
9月限 11560( 11560)
日経225ミニ 6月限 212669( 212669)
7月限 3236( 3236)
8月限 142( 142)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1038( 1038)
9月限 916( 916)
TOPIX先物 6月限 3856( 3856)
9月限 3546( 3546)
日経225ミニ 6月限 2056( 2056)
8月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7023( 1096)
9月限 7963( 715)
TOPIX先物 6月限 27177( 7329)
9月限 17923( 4819)
日経225ミニ 6月限 4549( 4547)
8月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3716( 3502)
9月限 2097( 1897)
TOPIX先物 6月限 9971( 9875)
9月限 8203( 8107)
日経225ミニ 6月限 8875( 8875)
7月限 230( 230)
8月限 45( 45)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2452( 2452)
9月限 1004( 1004)
TOPIX先物 6月限 5188( 5072)
9月限 2892( 2776)
日経225ミニ 6月限 1666( 1666)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4947( 4921)
9月限 2309( 2309)
TOPIX先物 6月限 9774( 9774)
9月限 3139( 3139)
日経225ミニ 6月限 87351( 87351)
7月限 2757( 2757)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1974( 1045)
9月限 1755( 843)
TOPIX先物 6月限 7607( 4793)
9月限 7220( 4406)
日経225ミニ 6月限 1032( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2147( 2099)
9月限 1902( 1902)
TOPIX先物 6月限 7143( 7143)
9月限 7017( 7017)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2004( 2004)
9月限 1982( 1982)
TOPIX先物 6月限 4008( 4008)
9月限 3887( 3887)
日経225ミニ 6月限 2898( 2898)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27( 0)
9月限 99( 99)
TOPIX先物 6月限 63( 63)
9月限 74( 74)
日経225ミニ 7月限 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14706( 13084)
9月限 3306( 1806)
TOPIX先物 6月限 17276( 17276)
9月限 6345( 6345)
日経225ミニ 6月限 293209( 293209)
7月限 3716( 3716)
8月限 204( 204)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11096( 10096)
9月限 3646( 2646)
TOPIX先物 6月限 20132( 20132)
9月限 11560( 11560)
日経225ミニ 6月限 212669( 212669)
7月限 3236( 3236)
8月限 142( 142)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1038( 1038)
9月限 916( 916)
TOPIX先物 6月限 3856( 3856)
9月限 3546( 3546)
日経225ミニ 6月限 2056( 2056)
8月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7023( 1096)
9月限 7963( 715)
TOPIX先物 6月限 27177( 7329)
9月限 17923( 4819)
日経225ミニ 6月限 4549( 4547)
8月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3716( 3502)
9月限 2097( 1897)
TOPIX先物 6月限 9971( 9875)
9月限 8203( 8107)
日経225ミニ 6月限 8875( 8875)
7月限 230( 230)
8月限 45( 45)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2452( 2452)
9月限 1004( 1004)
TOPIX先物 6月限 5188( 5072)
9月限 2892( 2776)
日経225ミニ 6月限 1666( 1666)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4947( 4921)
9月限 2309( 2309)
TOPIX先物 6月限 9774( 9774)
9月限 3139( 3139)
日経225ミニ 6月限 87351( 87351)
7月限 2757( 2757)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1974( 1045)
9月限 1755( 843)
TOPIX先物 6月限 7607( 4793)
9月限 7220( 4406)
日経225ミニ 6月限 1032( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2147( 2099)
9月限 1902( 1902)
TOPIX先物 6月限 7143( 7143)
9月限 7017( 7017)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2004( 2004)
9月限 1982( 1982)
TOPIX先物 6月限 4008( 4008)
9月限 3887( 3887)
日経225ミニ 6月限 2898( 2898)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27( 0)
9月限 99( 99)
TOPIX先物 6月限 63( 63)
9月限 74( 74)
日経225ミニ 7月限 18( 18)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース