　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 25506(　 22347)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9718(　　8023)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 33826(　 32581)
　　　　　 　 　 9月限　　　 23512(　 23262)
日経225ミニ　 　 6月限　　　260899(　260899)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3866(　　3866)
　　　　　 　 　 8月限　　　　2058(　　　58)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 24637(　 21514)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12674(　 10443)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 42505(　 41905)
　　　　　 　 　 9月限　　　 27997(　 27997)
日経225ミニ　 　 6月限　　　202023(　202023)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5022(　　5022)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　76(　　　76)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8179(　　7347)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6826(　　6612)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16283(　 11293)
　　　　　 　 　 9月限　　　 15447(　 10457)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　9438(　　9438)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 18817(　　7499)
　　　　　 　 　 9月限　　　 17611(　　6548)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 78389(　 20403)
　　　　　 　 　 9月限　　　 61799(　 18691)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 15142(　　8820)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11484(　　7736)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7635(　　5329)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 49186(　 32854)
　　　　　 　 　 9月限　　　 46546(　 32640)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10601(　 10601)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　12)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 15860(　　7529)
　　　　　 　 　 9月限　　　 14554(　　6220)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　127430(　 38398)
　　　　　 　 　 9月限　　　127016(　 38152)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 18072(　 15848)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 9)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 22605(　 22065)
　　　　　 　 　 9月限　　　 15113(　 15113)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 48716(　 44014)
　　　　　 　 　 9月限　　　 33579(　 32877)
日経225ミニ　 　 6月限　　　140777(　140777)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5468(　　5468)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2163(　　1604)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1153(　　1093)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13010(　　7395)
　　　　　 　 　 9月限　　　 11511(　　7031)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5370(　　2163)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3608(　　1724)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 37501(　 28751)
　　　　　 　 　 9月限　　　 36152(　 28060)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4453(　　3479)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 21114(　 12133)
　　　　　 　 　 9月限　　　 21052(　 12071)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15535(　　3097)
　　　　　 　 　 9月限　　　 14394(　　2956)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 876(　　 476)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12165(　　 653)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12171(　　 659)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース