外国証券 先物取引高情報まとめ（6月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25506( 22347)
9月限 9718( 8023)
TOPIX先物 6月限 33826( 32581)
9月限 23512( 23262)
日経225ミニ 6月限 260899( 260899)
7月限 3866( 3866)
8月限 2058( 58)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 24637( 21514)
9月限 12674( 10443)
TOPIX先物 6月限 42505( 41905)
9月限 27997( 27997)
日経225ミニ 6月限 202023( 202023)
7月限 5022( 5022)
8月限 76( 76)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8179( 7347)
9月限 6826( 6612)
TOPIX先物 6月限 16283( 11293)
9月限 15447( 10457)
日経225ミニ 6月限 9438( 9438)
7月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18817( 7499)
9月限 17611( 6548)
TOPIX先物 6月限 78389( 20403)
9月限 61799( 18691)
日経225ミニ 6月限 15142( 8820)
7月限 4( 4)
8月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11484( 7736)
9月限 7635( 5329)
TOPIX先物 6月限 49186( 32854)
9月限 46546( 32640)
日経225ミニ 6月限 10601( 10601)
7月限 119( 119)
8月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15860( 7529)
9月限 14554( 6220)
TOPIX先物 6月限 127430( 38398)
9月限 127016( 38152)
日経225ミニ 6月限 18072( 15848)
7月限 9( 9)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22605( 22065)
9月限 15113( 15113)
TOPIX先物 6月限 48716( 44014)
9月限 33579( 32877)
日経225ミニ 6月限 140777( 140777)
7月限 5468( 5468)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2163( 1604)
9月限 1153( 1093)
TOPIX先物 6月限 13010( 7395)
9月限 11511( 7031)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5370( 2163)
9月限 3608( 1724)
TOPIX先物 6月限 37501( 28751)
9月限 36152( 28060)
日経225ミニ 6月限 4453( 3479)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 21114( 12133)
9月限 21052( 12071)
TOPIX先物 6月限 15535( 3097)
9月限 14394( 2956)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 876( 476)
TOPIX先物 6月限 12165( 653)
9月限 12171( 659)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 25506( 22347)
9月限 9718( 8023)
TOPIX先物 6月限 33826( 32581)
9月限 23512( 23262)
日経225ミニ 6月限 260899( 260899)
7月限 3866( 3866)
8月限 2058( 58)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 24637( 21514)
9月限 12674( 10443)
TOPIX先物 6月限 42505( 41905)
9月限 27997( 27997)
日経225ミニ 6月限 202023( 202023)
7月限 5022( 5022)
8月限 76( 76)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8179( 7347)
9月限 6826( 6612)
TOPIX先物 6月限 16283( 11293)
9月限 15447( 10457)
日経225ミニ 6月限 9438( 9438)
7月限 2( 2)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18817( 7499)
9月限 17611( 6548)
TOPIX先物 6月限 78389( 20403)
9月限 61799( 18691)
日経225ミニ 6月限 15142( 8820)
7月限 4( 4)
8月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11484( 7736)
9月限 7635( 5329)
TOPIX先物 6月限 49186( 32854)
9月限 46546( 32640)
日経225ミニ 6月限 10601( 10601)
7月限 119( 119)
8月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15860( 7529)
9月限 14554( 6220)
TOPIX先物 6月限 127430( 38398)
9月限 127016( 38152)
日経225ミニ 6月限 18072( 15848)
7月限 9( 9)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22605( 22065)
9月限 15113( 15113)
TOPIX先物 6月限 48716( 44014)
9月限 33579( 32877)
日経225ミニ 6月限 140777( 140777)
7月限 5468( 5468)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2163( 1604)
9月限 1153( 1093)
TOPIX先物 6月限 13010( 7395)
9月限 11511( 7031)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5370( 2163)
9月限 3608( 1724)
TOPIX先物 6月限 37501( 28751)
9月限 36152( 28060)
日経225ミニ 6月限 4453( 3479)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 21114( 12133)
9月限 21052( 12071)
TOPIX先物 6月限 15535( 3097)
9月限 14394( 2956)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 876( 476)
TOPIX先物 6月限 12165( 653)
9月限 12171( 659)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース