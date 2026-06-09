株価指数先物【引け後】 6万5000円固めを意識した押し目狙いのロング対応 株価指数先物【引け後】 6万5000円固めを意識した押し目狙いのロング対応

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大阪6月限

日経225先物 65400 +1580 （+2.47％）

TOPIX先物 3901.5 +55.5 （+1.44％）

※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



日経225先物（6月限）は前日比1580円高の6万5400円で取引を終了。寄り付きは6万5390円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5570円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。直後につけた6万5410円を高値に戻り待ち狙いのショートが優勢となり、前場中盤にかけて6万3920円まで上げ幅を縮める場面もみられた。



ただ、25日移動平均線（6万3880円）が支持線として意識されるなかで、前場終盤にかけては6万4600円～6万4800円辺りでの推移が続き、ランチタイムで6万5000円台を回復。後場は6万5200円～6万5400円辺りで保ち合い、終盤にかけて6万5480円まで上げ幅を広げた。



朝方は買いが先行したものの、シカゴ先物に届かなかったこともあり、寄り付き後はショートを誘う形になった。東京エレクトロン<8035>[東証P]やアドバンテスト<6857>[東証P]、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]が買われて日経平均株価をけん引する一方で、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]が買い一巡後に軟化する場面もみられ、ショートに向かわせた面もあったとみられる。



ただ、下値は25日線が支持線として意識されていることで、ショートを仕掛けにくくさせた。指数インパクトの大きい半導体やAI（人工知能）関連株をにらんでの展開となったが、東京エレクトロンやアドバンテストなど上位5銘柄で日経平均株価を1000円超押し上げており、押し目狙いのロングを誘う形だった。



また後場半ばには、日銀が6月15～16日に開く金融政策決定会合で利上げを決める方針と報じられた。物価の上振れリスクに備え、政策金利を現状の0.75％から1.0％に引き上げると伝わった。国債の買い入れは減額停止で調整。この報道も織り込み済みとみられ、市場の反応は限定的だったことで、ショートカバーに向かわせたようである。



日経225先物は週足の+1σ（6万4850円）を上回っての推移となった。+2σ（6万9670円）とのレンジに戻ったことで、6万5000円処での底固めを経て、+2σを意識したトレンド形成が期待されてきそうだ。週末に先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えていることで限月交代に伴うロールが入りやすいが、値幅の大きい状況が続いていることもあって、ヘッジ対応の影響を受けやすいだろう。



まずは6万5000円固めを意識した押し目狙いのロング対応とし、日足の+1σ（6万6420円）を明確に上抜けてくると、8日の急落分を吸収して上へのバイアスが強まりそうだ。



NT倍率は先物中心限月で16.76倍（8日は16.59倍）に上昇した。朝方には16.79倍まで上昇する場面もみられたが、+1σ（16.88倍）が抵抗線として意識され、25日線（16.42倍）とのレンジ内での推移となった。16.55倍まで低下した後に切り返しており、ハイテク株の底堅さを見極めつつ、NTロングでのスプレッド狙いに向かわせよう。



手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万2347枚、バークレイズ証券が2万2065枚、ソシエテジェネラル証券が2万1514枚、HSBC証券が1万2133枚、野村証券が1万1926枚、JPモルガン証券が7736枚、みずほ証券が7724枚、モルガンMUFG証券が7529枚、ゴールドマン証券が7499枚、BNPパリバ証券がが7347枚だった。



TOPIX先物はバークレイズ証券が4万4014枚、ソシエテジェネラル証券が4万1905枚、モルガンMUFG証券が3万8398枚、野村証券が3万5402枚、JPモルガン証券が3万2854枚、ABNクリアリン証券が3万2581枚、シティグループ証券が2万8751枚、みずほ証券が2万8735枚、ゴールドマン証券が2万0403枚、ビーオブエー証券が1万5060枚だった。



株探ニュース