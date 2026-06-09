「日経225オプション」6月限プット手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 16( 8)
楽天証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 68)
SBI証券 25( 21)
楽天証券 23( 15)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 16( 8)
楽天証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
SBI証券 1( 1)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 68)
SBI証券 25( 21)
楽天証券 23( 15)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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