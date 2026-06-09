　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 160(　 160)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　45(　　45)
ソシエテジェネラル証券　　　　　36(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　43(　　43)
JPモルガン証券　　　　　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 174(　 124)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　30(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　75(　　15)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　20(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ビーオブエー証券　　　　　　　 113(　　 3)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)

◯6万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 112(　 112)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　92(　　92)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
ビーオブエー証券　　　　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース