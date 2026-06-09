「日経225オプション」6月限プット手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 160( 160)
UBS証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
BNPパリバ証券 24( 24)
楽天証券 19( 13)
SBI証券 26( 12)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 124)
三菱UFJ証券 30( 30)
SBI証券 30( 20)
BNPパリバ証券 75( 15)
UBS証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 20( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 7( 7)
ビーオブエー証券 113( 3)
立花証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯6万5250円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 112( 112)
ABNクリアリン証券 92( 92)
BNPパリバ証券 40( 40)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ビーオブエー証券 12( 12)
JPモルガン証券 8( 8)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 160( 160)
UBS証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
BNPパリバ証券 24( 24)
楽天証券 19( 13)
SBI証券 26( 12)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 22( 22)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 124)
三菱UFJ証券 30( 30)
SBI証券 30( 20)
BNPパリバ証券 75( 15)
UBS証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 20( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 7( 7)
ビーオブエー証券 113( 3)
立花証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯6万5250円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 112( 112)
ABNクリアリン証券 92( 92)
BNPパリバ証券 40( 40)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ビーオブエー証券 12( 12)
JPモルガン証券 8( 8)
楽天証券 9( 7)
SBI証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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