「日経225オプション」6月限コール手口情報（9日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 182)
ビーオブエー証券 154( 154)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万6125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 323( 323)
岩井コスモ証券 120( 120)
SBI証券 129( 65)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
楽天証券 34( 26)
BNPパリバ証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
HSBC証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 9( 9)
UBS証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
野村証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯6万5875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 10( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 182)
ビーオブエー証券 154( 154)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 323( 323)
岩井コスモ証券 120( 120)
SBI証券 129( 65)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
楽天証券 34( 26)
BNPパリバ証券 22( 22)
JPモルガン証券 20( 20)
HSBC証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 9( 9)
UBS証券 7( 7)
インタラクティブ証券 5( 5)
野村証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯6万5875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 10( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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