「日経225オプション」6月限コール手口情報（9日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
フィリップ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 598( 598)
ソシエテジェネラル証券 197( 197)
モルガンMUFG証券 132( 132)
BNPパリバ証券 117( 117)
SBI証券 171( 113)
楽天証券 137( 103)
JPモルガン証券 43( 43)
UBS証券 30( 30)
岩井コスモ証券 23( 23)
松井証券 20( 20)
フィリップ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ビーオブエー証券 9( 9)
安藤証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
野村証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
BNPパリバ証券 36( 36)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
モルガンMUFG証券 20( 20)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 299( 299)
モルガンMUFG証券 120( 120)
ソシエテジェネラル証券 85( 85)
JPモルガン証券 60( 60)
BNPパリバ証券 43( 43)
SBI証券 167( 25)
松井証券 12( 12)
楽天証券 24( 10)
ビーオブエー証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
今村証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 14( 14)
フィリップ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
松井証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 598( 598)
ソシエテジェネラル証券 197( 197)
モルガンMUFG証券 132( 132)
BNPパリバ証券 117( 117)
SBI証券 171( 113)
楽天証券 137( 103)
JPモルガン証券 43( 43)
UBS証券 30( 30)
岩井コスモ証券 23( 23)
松井証券 20( 20)
フィリップ証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ビーオブエー証券 9( 9)
安藤証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
野村証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
BNPパリバ証券 36( 36)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
モルガンMUFG証券 20( 20)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 299( 299)
モルガンMUFG証券 120( 120)
ソシエテジェネラル証券 85( 85)
JPモルガン証券 60( 60)
BNPパリバ証券 43( 43)
SBI証券 167( 25)
松井証券 12( 12)
楽天証券 24( 10)
ビーオブエー証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
今村証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 5( 5)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース