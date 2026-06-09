米国メディアが座談会

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。夢舞台へのカウントダウンが進む中、米国メディアが予想座談会を実施。日本代表で注目する選手に、25歳のMFを挙げた。

W杯開幕を控え、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「ライターたちによる2026年ワールドカップの予想：優勝国は？ 躍進する選手は？ 最高のホスト国は？ そして、最大の波乱は？」と題する記事を掲載した。

「ワールドカップの前に獲得しておけばよかったと、所属クラブの後悔を誘うであろう選手たち」とのテーマで、名前が挙がったのはMF久保建英（レアル・ソシエダ）だった。

2020年からマンチェスター・ユナイテッドの番記者を務め、国際サッカーに関する執筆を行うライターのカール・アンカ氏は、「10代で頭角を現した頃、ピッチを滑るように駆け抜けるそのプレースタイルから、タケフサ・クボは『日本のメッシ』と称された」と紹介した。

さらに、「現在25歳となり、この世代最強の日本代表の一員となったレアル・ソシエダのウインガーは、チームをベスト16（そしておそらくそれ以上）へと押し上げる原動力となるかもしれない」と高く評価した。

1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）にオランダと激突。その後、20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）