りくろーおじさんの店、レアアイテムが話題…“おじさんのセリフ”入り 「み、みてください…！」→「これ欲しすぎるだろ…」
大阪で人気の焼きたてチーズケーキ「りくろーおじさんの店」が、関西の鉄道各社とコラボレーションし、特別デザインの紙袋が6月1日から期間限定で登場している。
【写真】見れば見るほどかわいい りくろーおじさんの店×関西の鉄道7社のコラボ紙袋
公式サイトでは「りくろーおじさんと関西の鉄道がコラボレーション!!6/1〜期間限定で関西の鉄道計7社の車両イラストが描かれた特別デザインの紙袋が登場します！なくなり次第終了となります」と案内。
阪急電鉄の公式Xは「み、みてください…！」と写真つきで紹介し、「大阪の各店舗でテイクアウトすると、こちらの限定デザイン紙袋でお持ち帰りできるのですが…『出発進行〜』と言っているりくろーおじさんとか、各電車を『さん』付けで呼んでくれているのとか……見れば見るほどかわいいですね……」と呼びかけている。
「え待ってこれ欲しすぎるだろ…」「限定なんて知らなかった〜たまたまお土産で買ってきてくれたパパグッジョブ」「もったいなくて、紙袋を破かないように持ち帰りました」など、反響を集めている。
【写真】見れば見るほどかわいい りくろーおじさんの店×関西の鉄道7社のコラボ紙袋
公式サイトでは「りくろーおじさんと関西の鉄道がコラボレーション!!6/1〜期間限定で関西の鉄道計7社の車両イラストが描かれた特別デザインの紙袋が登場します！なくなり次第終了となります」と案内。
阪急電鉄の公式Xは「み、みてください…！」と写真つきで紹介し、「大阪の各店舗でテイクアウトすると、こちらの限定デザイン紙袋でお持ち帰りできるのですが…『出発進行〜』と言っているりくろーおじさんとか、各電車を『さん』付けで呼んでくれているのとか……見れば見るほどかわいいですね……」と呼びかけている。
「え待ってこれ欲しすぎるだろ…」「限定なんて知らなかった〜たまたまお土産で買ってきてくれたパパグッジョブ」「もったいなくて、紙袋を破かないように持ち帰りました」など、反響を集めている。