能登半島地震の教訓を踏まえ、石川県が毎年実施している原子力防災訓練。

9日の県議会で山野知事は今年度は複数日にわたって訓練を実施する方針を示しました。



県議会の一般質問で議題に挙がったのは、県が毎年行っている原子力防災訓練についてです。

■山野知事：

「避難行動などを詳しく理解いただき」

「地域防災計画や訓練について不断の見直しを重ねていく」



石川県は毎年、志賀原発の重大事故を想定して、地域住民らが参加する防災訓練を行っています。

これまで発災から避難までを1日を通して行っていましたが、より現実に即した訓練が必要であるとして、今年度は複数日にわたって行う見通しが示されました。



災害時、起こり得る時系列に沿った訓練となるよう、関係機関との調整に着手。

実践的な訓練を通して、住民の不安解消につなげたいとしています。



■山野知事：

「すぐに避難できない可能性もありますし、避難したあともどんな対応をとるか」

「より実効性のあるものにしていきたい」



避難ルートについては、自然災害などで使用できない場合の代替ルートを新たに設定し、早ければことしの訓練から反映させていくということです

