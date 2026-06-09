石川県が開発した高級ブドウ「ルビーロマン」。

ことしの初出荷を前にJAなどの関係者が生育状況を確かめました。



市場デビュー19年目を迎えるルビーロマン。

鮮やかな赤色に大きな実が特徴の石川県オリジナルのブランドで過去の初競りでは1房160万円の値が付いたこともあります。



その生育状況を確かめるため、生産者団体などは出荷前に産地を巡回していて、9日はかほく市内のブドウ園でことしの出来を確認しました。

ルビーロマンの過去の出荷房数はおととしまでは2万4000房から2万5000房で推移。

しかし去年は生産者らに栽培指導を徹底したことで商品化率が上がり約2万8000房と過去最高となりました。



この日生産者たちは栽培に向けた適切な水量などの情報を交換し、さらなる出荷の増加を目指していました。

■ルビーロマン研究会・荒川達夫 会長

「顆粒も順調に肥大していて順調に生育してると確認できましたね」

「梅雨の天気と真夏の強い日差しに気を付けなければいけないと思っています」

「今年はいい結果になればなと思っています」



ことしの初出荷は7月中旬の見込みでJAでは去年の2万8000房を超える出荷を目指すということです。