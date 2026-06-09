市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

「天気のポイント」です。

・10日から 土曜日まで、晴れが中心の天気が 続きます。

・一方 日曜日からは、雲が広がる見込みです。



10日朝9時の 予想天気図です。石川県内は、高気圧に覆われます。梅雨入りの 大きなカギを握る梅雨前線は、10日も、沖縄付近です。



11日の予想天気図です。

前線の位置は、ほとんど変わりません。前線が いつ頃 北上しそうなのか、気象台の方に 聞いてみました。





週間予報を、もう一度 見ますと、14日・日曜日からくもりマークひとつ です。このあたりで、前線が北上するとみられるのですが、北陸地方に影響するほど北上するか…、低気圧が発生するか…などで、日々、変わってくる…ということでした。北陸地方の梅雨入りの平年日は、11日です。毎年、お伝えしていますが、

梅雨入りの発表は単なるセレモニーではなく、「雨の季節に入りました。降り方には注意しましょう」という気象庁・気象台のメッセージが込められています。



市川：

晴れの日を有効に使い、いつ 発表があってもいいように備えたいですね。小野さんでした。