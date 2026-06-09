８月１９日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５９」の主要対戦カードが９日、発表された。メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック・ライト級タイトルマッチでは、王者・宇津木秀（３２）＝ワタナベ＝が指名挑戦者の同級２位・高橋麗斗（２５）＝パンチアウト＝を迎えて４度目の防衛戦に臨む。

ＷＢＯ５位、ＷＢＡ６位など世界主要４団体でランク入りする宇津木は「高橋選手は強いので、油断せず練習してきたことを出して、また強くなったところを見せられる戦いをしたい。その先に世界がある」と意気込みを語った。

挑戦者の高橋は、千葉・沼南高で高校３冠を達成するなど、アマチュア戦績５８勝（１２ＲＳＣ）１１敗を誇る。２４年４月のプロデビュー以来６戦連続ＫＯ勝利中で「次の試合もしっかり倒してパーフェクトレコードを継続したい。位置づけとしては世界に行くための第１ステップ。強いチャンピオンにしっかり勝ちたい」と王座奪取を誓った。

セミファイナルの東洋太平洋バンタム級王座決定戦では、同級６位・岡聖（２３）＝大橋＝と同級７位の中山慧大（２３）＝六島＝が王座を争う。当初は５月の王座決定戦でキム・ウーヒュン（韓国）と対戦予定だったが、キムの負傷により中止となっていた。

岡は駒大時代の２０２３年に国体で優勝するなど、アマチュアで４０勝（７ＲＳＣ）１０敗の実績を残し、２５年４月にプロデビュー。デビューから３戦全勝（２ＫＯ）と無敗を守り、今回が初のタイトル挑戦となる。「この試合に勝たないと次のチャンスが先送りになる。ここは絶対に突破していきたい」と決意。対する中山は、東洋大時代に岡と対戦して敗れており「しっかり倒してリベンジして、ベルトを取って次に進みたい」と闘志を燃やした。

東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチでは、王者・吉田京太郎（２９）＝ワタナベ＝が指名挑戦者の同級１位・韓亮昊（２８）＝六島＝の挑戦を受ける。吉田は４月の前戦で日本王者・山口仁也（三迫）に２―１判定勝ちし、空位の東洋太平洋王座を獲得するとともに２冠王者となった。東洋太平洋王座の初防衛へ「次につながるいい内容でしっかり防衛を成功させたい。勝ったり負けたりでやっと手にしたベルト。そう簡単に手放すわけにはいかない」と決意。今年２月にＷＢＯアジアパシフィック王座に挑むも判定負けした韓は「人生がかかっている。しっかりベルトをもぎ取りたい」と覚悟を示した。

また同興行では、前東洋太平洋ウエルター級王者・田中空（２５）＝大橋＝がウエルター級８回戦に臨む（対戦相手は未定）。田中は５月２日に東京ドームで佐々木尽（八王子中屋）に判定負け。今回が再起戦となる。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は「もう１試合追加されて４大タイトルマッチになる。中山聖也が（１０日に）プロテストに合格したら、ここにプロデビュー戦も組まれる予定。目の離せない、熱い一日になる」と話した。

主要対戦カードは以下の通り。

▽ＷＢＯアジアパシフィック・ライト級タイトルマッチ１０回戦

王者・宇津木秀（ワタナベ＝１８勝１５ＫＯ１敗）―同級２位・高橋麗斗（パンチアウト＝６戦全勝６ＫＯ）

▽東洋太平洋バンタム級王座決定戦１０回戦

同級６位・岡聖（大橋＝３勝２ＫＯ）―同級７位・中山慧大（六島＝４戦全勝４ＫＯ）

▽東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・吉田京太郎（ワタナベ＝８勝４ＫＯ４敗）―同級１位・韓亮昊（六島＝５勝３ＫＯ１敗）

▽ウエルター級８回戦

田中空（大橋＝５勝５ＫＯ１敗）―対戦相手未定