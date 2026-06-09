◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）

競輪の古性優作（３５）＝大阪・１００期＝が試合前の特別始球式を務めた。２３年６月３日の阪神―ロッテ戦（甲子園）で見事なノーバウンド投球を披露。昨年６月１０日のオリックス―ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）でも、きれいに若月のミットに収めていた。この日は２年連続、自身３度目の大役。また若月を相手にノーバウンド投球を成功させ「ヤバいところに飛んでいったな、と思ったんですけど…。なんとかギリギリ届いてよかったです」と笑みを浮かべた。

この日のヤクルト戦は「岸和田けいりんナイター！」と銘打たれ、大阪・岸和田競輪場ではＧ１「第７７回高松宮記念杯」（６月１６〜２１日）とガールズケイリンのＧ１「第４回パールカップ」（同１６〜１８日）の開催が予定されている。古性は「やっぱり（プロ野球は）すごく華やかですし、演出とかもすごい。そこ（大会）に向けて、一生懸命に仕上げて頑張りたい」と言葉に力を込めた。