【ローリーズファーム】で可愛いの見つけたーーッ！ 大人世代もときめく♡「サンリオヘアアクセ」

レトロカルチャーとして注目を浴びる平成時代のトレンドは、30代以上の大人世代にも刺さるものばかり。vol.8を迎えた【ローリーズファーム】のサンリオキャラクターズコラボアイテムも、そんな見逃せないうちのひとつ。今回は、取り入れやすいヘアアクセに注目して、平成1ケタ世代の筆者がその魅力をお届け。手のひらサイズで、バッグにつけたりインテリアとして楽しんだりもできます。

推しフェイスといつでも一緒

【ローリーズファーム】「ヘアバンス」各\2,490（税込）

キュートな顔をそのままクリップにしたデザイン。留め具部分の噛み合わせが細かく、毛量が少なくても留めやすそうです。キティちゃんだけでも4種類あり、懐かしの日焼けキティちゃんは、ハイビスカスにキラキラのストーンまでついてギャルっぽさ満点のデザインです。横幅はいずれも10cm前後で、持ち物につければ一緒にお出かけ気分も楽しめます。

夏にうれしいキラキラ仕様

【ローリーズファーム】「キラキラSETヘアピン」各\1,490（税込）

キャラクターの顔と名前をキラキラのストーンでデザインしたヘアクリップのセット。ストーンが日差しを反射するのでこれからの時期にピッタリ。小さく見えるけれど、横幅は約7～7.5cmとほどよく存在感のあるサイズ。キャラクターを髪につけるのに抵抗があるなら、2本セットのうち名前バージョンだけをつけてさりげなく推しアピールしても良さそう。

大人カラーのシンプルシュシュ

【ローリーズファーム】「チャーム付きカットシュシュ」各\1,690（税込）

大人世代がデイリー使いしやすい、ベーシックカラー4色展開のシュシュ。リラックス感のある素材感で、カジュアルコーデの手元につけても馴染みます。なんといっても、ときめくのは付属しているミニサイズのキティちゃん。メタルプレートにもキティの顔とロゴが刻印された、繊細なディテールが光ります。

取り外しやすいカラビナ付き

【ローリーズファーム】「シュシュ」各\1,290（税込）

シュシュ自体に顔がデザインされているタイプは、バッグの持ち手につけやすいカラビナ付き。それぞれのデザインに合わせて、カラビナのカラーも異なります。丈夫でシワになりにくいナイロン性とあって、アクティブなお出かけにもぴったり。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。