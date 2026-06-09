こちらの映像は、6月2日に福岡市・天神のバーの防犯カメラで撮影されたものです。合鍵を使って侵入したとみられる人物が、現金を盗む様子が映っています。



同様の手口で、このバーの近くの衣料品店で現金を盗んだとして、6月4日、無職の女が逮捕されました。ほかにも複数の店舗で被害が確認されていて、警察は女との関連を調べています。

6月2日午前4時半ごろ、ライトを照らし、店内に入る人物がいました。





この場所は、営業が終わり、無人になったバーのバックヤードです。明かりを照らしながら、金庫から何かを取り出しているように見えます。さらに、一段下にあった金庫も開けましたが、何もなかったのか、すぐにふたを閉じました。そして、辺りを見渡したのちに立ち去りました。その間、およそ1分でした。

■平山翼記者

「福岡市・天神の西通りに面したこちらのバーで、防犯カメラの人物は鍵を開けて店の中に侵入したということです。」



■店の関係者

「店の合鍵を使って、そのまま入口から金庫の方に行ったので。鍵も壊されていない。荒らされていない。」



店の合鍵の保管場所は、暗証番号でロックされていました。



防犯カメラの人物は、その番号を解除して合鍵を手にしたのち、店内に侵入したということです。



■店の関係者

「なぜ金庫の場所や、合鍵の番号を知っていたのか。そういったことが今、気になっている状況で。」



被害に気づいたのは、その日の夜のことでした。



■店の関係者

「従業員が出勤して、お金がないと連絡をもらい、それで防犯カメラを確認したら、知らない人が映っていた。」



盗まれたのは、金庫で保管していた現金数万円です。



店の関係者によりますと、防犯カメラに映る人物と面識がある従業員は一人もいなかったといいます。

被害翌日の6月3日、店の従業員は防犯カメラのスクリーンショットをSNSに投稿し、警察には被害届を提出しました。



すると、その日の夜、投稿を見た知人から連絡がありました。防犯カメラの人物が、近くの飲食店にいるというのです。



■店の関係者

「その情報が入って、僕がその飲食店に行って。」



その店で目にしたのは、防犯カメラに映っていた人物そっくりの女が酒を飲んでいる姿でした。



■店の関係者

「店名を言うと、すみませんでしたと話して、そのまま警察がいたので、あまり話せずに連れていかれた感じです。」



その場には、通報を受けて駆けつけた警察もいました。警察はもともと、バーと同じ地区にある衣料品店で5月に発生した窃盗事件を捜査していました。



店にいた女と特徴が似ていたことから裏付けを進め、バーの窃盗より前に発生した、衣料品店での窃盗などの疑いで、女を緊急逮捕しました。

逮捕されたのは、住居不定、無職の吉田はな容疑者（22）です。



吉田容疑者は5月26日、福岡市中央区大名の営業時間外の衣料品店に、店の外で管理していた合鍵を使って侵入し、現金およそ9万4000円を盗んだ疑いです。



警察の調べに対し、吉田容疑者は容疑を認めています。

警察は、このほかにも店の外で管理していた合鍵を使うなどした窃盗被害が、同じエリアの飲食店などで3件発生しているとしています。



警察は、吉田容疑者が関与している可能性があるとみて捜査しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月9日午後5時すぎ放送