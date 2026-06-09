クマの目撃が急増する中、県警は9日、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除するプロジェクトチームを発足させました。



松本市の公園で、木の上に居座るクマ…。

菅平高原の雑木林でも…。カメラの方をじっと見つめます。



今年度、県内で確認されたツキノワグマの目撃は142件。昨年度の同じ時期より、58件増えています。特に5月は松本地域での目撃が例年のおよそ3.7倍、北アルプス地域でもおよそ2.1倍に増加していて、現在、「ツキノワグマ出没注意報」が出されています。





「長野県警察熊駆除対応プロジェクトチーム本日より運用を開始します」こうした状況を受け、9日、長野市で県警の「熊駆除対応プロジェクトチーム」の発足式が行われました。クマによる人身被害を防ぐため、緊急時には警察官がライフル銃を使用して駆除にあたる体制です。去年11月の国家公安委員会規則の改正で可能になった取り組みで、発足は全国で9例目になります。9日はメンバーのうち、生活安全企画課や地域課、機動隊などからおよそ20人が出席しました。県警生活安全企画課 駒津一治 課長「安全を守るための最後の砦として、引き続き市町村と連携を図りながら、必要とされる局面においてしっかりと対応が図れるよう備えていきたいと思います」警察官が持つ拳銃では、クマの厚い皮下脂肪や硬い頭蓋骨のため、効果が不十分な可能性があります。このため、機動隊がライフル銃を使用。人の生活圏に出没したクマに対し、自治体の判断で発砲できる「緊急銃猟」を補う形で対応に当たるということです。