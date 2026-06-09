「可愛い…ぬいぐるみみたい♡」「しょんぼりしてるｗ」と絶賛されているのは、お昼寝中のパパを起こしてしまったわんちゃんの光景。

怒られてしまったわんちゃんの表情がなんとも切ないと、温かな笑いが巻き起こっています。投稿は674万再生を突破してたくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：寝ているパパにちょっかいをかけ、叱られてしまった大型犬→わかりやすい『しょんぼり顔』】

お昼寝中のパパを起こしてしまったしめじちゃん

Instagramアカウント『しめじ 広島』に投稿されて話題となっているのは、パパに叱られてしまい、しょんぼりするわんちゃんの光景。思わず抱きしめたくなると注目を集めているのは、チャウチャウのしめじちゃん。

ある日、しめじちゃんはお昼寝をしているパパの隣に座って、寝顔を見つめていたそう。そののどかな光景にほっこりしてしまいますが、その直後、しめじちゃんのイタズラによって空気が一変することに。

パパのお顔をジッと見つめていたしめじちゃんは、しばらくすると前足を使ってパパのお顔をチョンチョンと触ってイタズラをはじめたそう。すると…パパの眉間にシワが。

しかし、しめじちゃんはそれに気づいていないのか、再びちょんちょんとパパのお顔にタッチ。そんなしめじちゃんのイタズラによって起こされてしまったパパは、しめじちゃんのイタズラをピシッと叱ったのでした。

しょんぼり顔が可愛すぎると絶賛！

パパのお顔を前足でちょんちょんと触っていたところ、怒られてしまったしめじちゃん。すると、しめじちゃんはしょんぼりとした表情でママを見つめていたそう。その様子を見守っていたママは、しめじちゃんのなんとも言えない表情に思わず笑いがこみ上げてきてしまったといいます。

きっとパパに叱られたことで、相手のことがどれだけ大好きでも、甘えるタイミングは時と場合をわきまえなければいけないと、しめじちゃんも学んだことでしょう。

パパを隣で見守る姿にキュン♡

お昼寝を邪魔して叱られてしまったしめじちゃん。しかし、しめじちゃんはそれでも大好きなパパの隣にいたかったようです。パパが眠っている間、しめじちゃんはパパの隣に座って、寝顔を静かに見守っていたのだとか。

その表情は「早く起きないかな」と、パパが目覚めるのを今か今かと楽しみにしているかのよう。そんな健気なしめじちゃんの姿に、思わず胸を射止められてしまう人が続出することとなったのでした。

パパに叱られてしょんぼりするしめじちゃんの光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。「反応が人間みたいｗ」「可哀想な顔していて愛おしい♡」「ママに助けを求める顔がたまりませんｗ」と、なんとも言えないしめじちゃんの表情が、たくさんの人に癒やしを届けています。

そんなしめじちゃんの日常が綴られているInstagramアカウント『しめじ 広島』では、パパを起こすことに成功した日の様子も投稿されていますよ。

しめじちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「しめじ 広島」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。