インターネットイニシアティブは、MVNOサービス「IIJmio」で「回線セット特価（期間限定）」を開始した。期間は11月4日21時59分まで。適用条件を満たすと、対象端末を割引価格で購入できる。

期間中、新しくIIJmioの「ギガプラン」を申し込んで利用開始することと、同時に対象端末をセットで申し込むことが適用の条件となる。

対象端末と価格は、たとえば「Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセット」が5万9800円、「Xiaomi Pad 7 [8GB/256GB] モバイルルータセット」が3万9800円、「Chromebook CM30 [LTEモデル]」が3万9800円などとなっている。

回線セット特価（期間限定） 機種名 回線セット特価 LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 一括：8980円24回：376円 TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット 一括：2万9800円24回：1243円 Chromebook CM30 [LTEモデル] 一括：3万9800円24回：1659円 Xiaomi Pad 7 [8GB/256GB] モバイルルータセット 一括：3万9800円24回：1659円 Xiaomi Pad 7 Pro [8GB/128GB] モバイルルータセット 一括：4万9800円24回：2076円 Xiaomi Pad mini [8GB/256GB] モバイルルータセット 一括：4万9800円24回：2076円 Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセット 一括：5万9800円24回：2493円 Xiaomi Pad mini [12GB/512GB] モバイルルータセット 一括：5万9800円24回：2493円 Galaxy Tab S11[12GB/128GB] モバイルルータセット 一括：9万9800円24回：4160円

なお、「回線セット特価（期間限定）」に加えて、期間限定ではない「回線セット特価」も実施されている。たとえば「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」は3万9800円、「iPad Air (第4世代) [64GB] Wi-Fi+Cellular」は4万9800円で購入できる。

回線セット特価 機種名 回線セット特価 Aterm MP02LN SA 一括：500円24回：22円 +F FS050W 一括：3万2800円24回：1368円 REDMI Pad 2 Pro 5G 一括：3万9800円24回：1659円 Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 一括：3万9800円24回：1659円 REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version モバイルルータセット 一括：4万9800円24回：2076円 iPad Air (第4世代) [64GB] Wi-Fi+Cellular 一括：4万9800円24回：2076円 Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass [12GB/512GB] モバイルルータセット 一括：7万9800円24回：3326円

家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージを利用した申し込みや、JALモバイル・BIC SIM・価格.comを経由した申し込み、初期契約解除制度を利用した契約解除を行った場合はキャンペーンの対象外となる。