2026年6月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族と過ごす時間を大切に。心を洗われるような話がありそう。
その場しのぎのリップサービスはNG。身動きが取れなくなるかも……。
いつも通りの行動がツキを呼び込む。マンネリこそ幸運のもと。
こだわりの強さで運気がダウン。臨機応変に立ち回ろう。
物をくれた人に注目しよう。うれしい話が舞い込む暗示が。
倹約上手になれそう。まずは手持ちのお金の把握から。
バスタイムの充実で心が豊かに。お気に入りの入浴剤を使おう。
柔軟になれば収穫は大。頑固さは運気を低下させるので手放して。
テレビに好情報あり。朝起きたらすぐに電源をオンして。
意欲に満ちている日。将来のプランを練るには絶好のチャンス！
唯我独尊も許される吉日。思いのままに振る舞ってみて。
髪形でイメチェンするのが◎。普段は着ない色の洋服を着るのもおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家族と過ごす時間を大切に。心を洗われるような話がありそう。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
その場しのぎのリップサービスはNG。身動きが取れなくなるかも……。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
いつも通りの行動がツキを呼び込む。マンネリこそ幸運のもと。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
こだわりの強さで運気がダウン。臨機応変に立ち回ろう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
物をくれた人に注目しよう。うれしい話が舞い込む暗示が。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
倹約上手になれそう。まずは手持ちのお金の把握から。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
バスタイムの充実で心が豊かに。お気に入りの入浴剤を使おう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
柔軟になれば収穫は大。頑固さは運気を低下させるので手放して。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
テレビに好情報あり。朝起きたらすぐに電源をオンして。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
意欲に満ちている日。将来のプランを練るには絶好のチャンス！
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
唯我独尊も許される吉日。思いのままに振る舞ってみて。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
髪形でイメチェンするのが◎。普段は着ない色の洋服を着るのもおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)