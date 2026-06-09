●あす10日(水)からしばらく 梅雨の中休み

●注目の天文ショー…日没後の西の空で水星、木星、金星が競演

●水・木・金曜日は 惑星の競演が見られる晴天続く

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きょう9日(火)の県内は、朝はまだ少しにわか雨となった所があり、日中も雲がなかなか取れない空でした。日本列島が広く、太く長い雲の通り道に入り続けていることによるものです。ただ、少しずつではありますが、雲の通り道は南に下がっていて、夕方になり、県内は雲の通り道における一番北側の端の部分になってきました。





このあと、雲の通り道はさらに南に下がっていき、日本の南の海上へ抜けていきます。あす10日(水)にかけては九州や四国、そして本州も広いエリアで、日ざしタップリの陽気が戻ってきそうです。





しばらく梅雨前線は日本列島から南に離れた海上で停滞し続ける見通しです。県内はこの先しばらくは、梅雨の中休みが続く、とみられます。



そんな梅雨の中休みのタイミングで、ぜひ、ちょっと注目して頂きたい天文ショーをご紹介！





今週は日の入り後の西の空で、ふたご座の近くに“宵の明星”の「金星」と「木星」の明るい惑星同士が並んで輝く様子が観察できます。さらに地平線ギリギリの所には「水星」もあり、水、木、金、3つの惑星がセットで楽しめる空となっています。



今週の水、木、金曜日は、この惑星の競演が見られる晴天が続きそうです。ぜひ、日が暮れた直後、この時期は午後7時半頃から1時間程度の間の西の空に、注目して頂ければ、と思います。



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今夜はだんだん雲は少なくなっていき、あす10日(水)は朝から力強い日ざし復活。日中から夜にかけても、安定した晴天が続きそうです。朝の気温は15度を切る所もあり、少しヒンヤリとした空気となりますが、日中の気温は山口市内や広瀬は30度に届く真夏日にもなり、昼間は体力を消耗する暑さとなってくるでしょう。





あす10日(水)は日ざしタップリで、紫外線も強烈です。短い時間の外出でも、入念な日焼け対策を心掛けましょう。





土曜日頃までは梅雨の晴れ間で、連日、山口市内は最高気温30度に到達する真夏日…と昼間は体に堪える暑さも続きそうです。

日曜日、月曜日は雲が増え、少し雨の所もあるかもしれません。

来週後半から再び梅雨本番らしく、天気がぐずつく日が増えてくる、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

