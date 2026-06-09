2026年6月発売！ 存在感抜群のボリューム「クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・シロしんちゃん
・ひまわり
・カンタム・ロボ
・ネネちゃんうさぎ
・ようちえんバス※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
存在感抜群のボリュームと愛らしいフェイスデザインクレヨンしんちゃんから、大好評の「フェイスぬいぐるみ」第2弾が登場しました。シロしんちゃんやひまわり、カンタム・ロボに加え、ネネちゃんうさぎやようちえんバスといった個性豊かな仲間たちが大集合しています。カプセルいっぱいに詰め込まれたボリューム満点のサイズ感で、ふんわりとしたぬいぐるみ素材の質感が魅力です。カバンに付けたりお部屋に飾ったりして、お気に入りのキャラクターと一緒に過ごせます。
詳細情報▼商品名
クレヨンしんちゃん フェイスぬいぐるみ2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・シロしんちゃん
・ひまわり
・カンタム・ロボ
・ネネちゃんうさぎ
・ようちえんバス※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)