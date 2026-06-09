スポーツ用品販売のアルペンは、アルペンのプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」の人気商品であり、毎年好評を得ている「TIGORAビーチサンダル」から、世界中から愛される「PEANUTS」をモチーフにした限定デザインのビーチサンダルを6月初旬に順次発売する予定。全国のスポーツデポ・アルペン、アルペンアウトドアーズおよびオンラインストアで購入できる。

この夏も、TIGORAのビーチサンダルから、「PEANUTS」の仲間たちをモチーフにした限定デザインが登場。今も世代を超え世界中で愛され続けているスヌーピー、チャーリー・ブラウンとその仲間たちをあしらった限定モデルを、全4色の豊富なカラーバリエーションで用意している。



「TIGORAビーチサンダル PEANUTS限定デザイン」

「裸足より気持ちいい」と評価されるこだわりの機能性はそのままに、スヌーピーたちの親しみやすいデザインで、ビーチやアウトドア、普段履きまで幅広いシーンを快適にサポートする。

「ワンコインで気軽に楽しめ、夏をもっと充実させる」をコンセプトに開発されたTIGORAのビーチサンダルは、デザインだけでなく、長時間の使用でも疲れにくい機能性が最大の魅力とのこと。

足裏にフィットする独自配合のもちもちとしたクッション素材を採用。アスファルトや砂浜を歩く際の衝撃を吸収し、快適な歩き心地を実現する。

ワンシーズンだけでなく、長く愛用できるようソールの耐久性を向上した。体重がかかってもクッション性が長持ちする。

ビーチサンダル特有の「指の間が痛くなる」という悩みを軽減するため、程よく伸縮する柔らかい素材を鼻緒に採用した。長時間の歩行でも擦れにくく快適だという。

「TIGORA ビーチサンダル PEANUTS限定デザイン」は、アメリカの漫画家チャールズ M.シュルツによる、スヌーピーが活躍することで知られるコミック「PEANUTS」のキャラクターをモチーフにしたコレクション。親しみやすいキャラクターデザインが、夏の足元に軽やかなアクセントを加える。

「TIGORA ビーチサンダル（ソリッドカラーモデル）」は、どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルな無地モデル。今年は特に人気の高い5カラーを厳選して展開する。499円という求めやすいワンコイン価格で、家族全員分のまとめ買いや、シーンに合わせた履き替え用としても最適となっている。

［小売価格］

TIGORA ビーチサンダル PEANUTS限定デザイン：799円

TIGORA ビーチサンダル（ソリッドカラーモデル）：499円

（すべて税込）

［発売日］6月初旬から順次

アルペン＝https://store.alpen-group.jp