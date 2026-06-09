ムード歌謡グループ「純烈」の元メンバーで俳優の岩永洋昭（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。来年3月31日をもって純烈メンバーを卒業する白川裕二郎（49）との2ショットを公開した。

笑顔の2ショットや飲み会でじゃれ合う写真をアップし、「ゆーじろー兄ちゃん 純烈入りたての頃から、いつも気にかけて優しくしてくれて、ボケをボケで返したり返されたり、ベロベロの時も介抱してくれたり、優しさに甘えて怒られたり……笑」と思い出を披露。「1人っ子の自分は、ホントに兄ちゃんが出来た様でした」と白川への思いをつづった。

そして「残りの純烈活動、ゆーじろー兄ちゃんらしく華麗に軽やかに、ファンの方々に笑顔と思い出を届けて下さい」とメッセージ。フォロワーからは「仲の良いふたり見てるの好きです」「2人ともいい顔してる これからも仲良くしてるの見たいからよろしく」「岩永さんが白川さん大好きなのが改めて伝わります」「白川さんとずーっと仲良しでいてくださいね」などのコメントが届いた。

「仮面ライダーオーズ/OOO」の仮面ライダーバース役で知られた岩永は2023年に純烈に加入。25年3月末をもって卒業した。