生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、照明ブランド「Luminous（ルミナス）LED」から「LEDコンパクトシーリングライト Vitz nano（ヴィッツ ナノ）」を、6月9日にドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店、通販サイトで発売する。

国際的な水銀規制の流れを受け、来年末までに一般照明用蛍光灯の製造・輸入終了が予定されており、LED照明への切り替えが加速している。

昨年5月発売の「Vitz nano」は、コンパクトなのにしっかり明るいシーリングライトとして好評を得ている。今回新たに廊下や階段、トイレ、クローゼットといった、ちょっとした明かりがほしい場所向けで、かべスイッチで光の色を変えられる機能を搭載した、間接照明機能付きの小型シーリングライトを開発した。



「LEDコンパクトシーリングライト Vitz nano」（左から：グレーホワイト、木目調）

特長は、壁スイッチをOnの状態から、Off→Onとすばやく切り替えることで、好みの光色への設定が可能。消灯時に、消灯する直前の光色が記憶される。そして次の点灯時には記憶された光色で点灯する。本体の天井側に間接照明機能を搭載。光のグラデーション効果で洗練された空間を演出する。従来の赤外線式人感センサーよりも感度抜群な動体検知センサーを搭載したモデルもラインアップ。点灯・消灯の操作が不要で、人が近づいたときにパッと自動点灯。センサーが最後に動きを検知してから1分後に自動消灯する。必要な時だけ点灯させる階段や廊下などにおすすめだとか。また、従来の赤外線式人感センサーのような突起（出っ張り）がないため、デザインをすっきり見せることができる。本体カラーは、シンプルで落ち着いた「グレーホワイト」と、温かみのある「木目調」をラインアップする。LED光源を採用しているため、省エネで電気代を抑えられる。また、長寿命なので交換の手間も軽減できる。

［発売日］6月9日（火）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp