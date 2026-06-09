Mike Andronico/CNN Underscored

（CNN）リビングにArcade1Upの「NBA Jam」マシンを構え、小型とはいえレトロゲーム機のレプリカを家中に並べている筆者は、家庭用アーケードゲームにやや取りつかれているかもしれない。とはいえ、小銭をかき集めて高得点を競った懐かしい記憶を呼び起こしてくれる巨大なゲームマシンを置くためのスペースや資金を誰もが持っているわけではないことは重々承知だ。父の日に手軽なギフトを探しているならなおさらだろう。そこで、あっという間に懐かしさに浸れ、何度でも遊びたくなるものを父親にプレゼントしたいという向きに、筆者はMy Arcadeの「ジョイスティックプレーヤー」をおすすめする。

「パックマン」「ギャラガ」「スペースインベーダー」など数種類のバリエーションがあるこの愛らしいミニアーケードマシンは、デスクに置けるほどコンパクトでありながら、本格的なフルサイズのコントローラーを備えており、まるで80年代のゲームセンターにいるような感覚で楽しめる。筆者はパックマンのバージョンを何年も持っているが、ゲーム好きの父親へのプレゼントとして間違いなしの一品だと思っている。

気に入った点

コンパクトなデザインにフルサイズのコントローラー

ミニチュアアーケードマシンはいくつも持っているのだが、かわいらしくて完全に機能するとはいえ、実際に頻繁に遊ぶかというと、デスクに飾っておくオブジェになりがちだ。小さなプラスチックの箱でパックマンやギャラガが忠実に動いているのを見るのは面白いが、小さなジョイスティックで操作しようとすれば、すぐに飽きてしまう。

その点、ジョイスティックプレーヤーは、ちゃんとしたジョイスティックを備えることでこの問題を解決している。パックマンバージョンの大きな赤いボールトップスティックは、本物のアーケードマシンに使われているものによく似ている。

忠実に再現されたこのコントローラーには、懐かしさを感じさせるデザイン上の工夫も随所に施されている。例えば、本物から着想を得て筐体に描かれたアートから、硬貨の投入口を模した底部の赤く光るLEDなどだ。

本物志向のアーケードソフトウェア

父親が本物にこだわるタイプなら、ジョイスティックプレーヤーにアーケードのゲームが正確に再現されていることを知って喜ぶだろう。これらは、父親たちが80年代に楽しんでいたゲームに忠実な内容となっており、縦型の大きく明るいスクリーンで、今でもゲームセンターでプレイされているタイトルをサクサクとした動作で楽しめる。

それぞれのミニアーケードマシンには、ソフト面のバリエーションもあり、パックマンとミズ・パックマンにはクラシックモードとスピードアップモードが用意されている。筆者は後者のほうが遊びがいがあって好みだが、選べるのはいいことだと思う。

気に入らなかった点

デザインは一長一短

ジョイスティックプレーヤーのデザインは実際のプレイのしやすさという点では非常に巧みだが、これらの象徴的なアーケードマシンに完全に対応したレプリカを求めているなら、別の選択肢に目を向けた方がいいかもしれない。小さなアーケード筐体と大きなジョイスティックの組み合わせは、遊ぶのと同じくらい飾って楽しみたいというこだわり派が満足するものではないかもしれない。

USB-C充電は非対応

ジョイスティックプレーヤーに給電するには、単3電池4本を入れるか、USB-Cケーブルをつないだままにする方法がある。致命的な欠点ではないものの、充電が必要なときにUSB-C経由で手軽に充電できるバッテリーが内蔵されていないのは少々残念だ。電池を4本も消費する上に、交換のたびにドライバーで電池カバーを開ける必要があることを考えると、なおさらそう感じる。手に入れてから電池を交換したのは一度だけだが、充電できる選択肢があればなお良かった。

まとめ

アーケードマニアとして言わせてもらうと、My Arcadeのジョイスティックプレーヤーは、地元のゲームセンターでパックマンマシンの「ワカワカ」を聞くたびに硬貨を入れずにはいられない父親へのプレゼントとしてまず間違いない選択肢のひとつだ。60ドル（約9600円）という価格は、父親が子どものころにアーケードゲームで使った金額よりはるかに少ないはずだが、それでいてこれらのクラシックゲームを本来あるべき形で楽しめ、ノスタルジックでデスクにおいてもかわいらしいおもちゃが手に入る。奮発するなら、2台3台と贈って、父親が棚やデスクに自分だけのアーケードを作れるようにするのもいいだろう。

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本稿はCNN Underscoredのマイク・アンドロニコ記者による製品レビュー記事です。

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