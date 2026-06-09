「鶴の恩返し」ならぬ「ねこの恩返し」だったら？ 自由なねこに翻弄されっぱなし！【書評】
【漫画】本編を読む
誰もが知っている有名な昔話に、ねこが登場したらどうなる？ そんな「ありそうでなかった」発想で、愛くるしさと、癒やしと、ふてぶてしさをたっぷりお届けしてくれる『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。
もしもねこが「鶴の恩返し」に出てきた鶴なら、物語はどうなるだろうか？
自分を助けてくれた男へ「決して覗かないでくださいね」と告げ、部屋に籠るねこ。すると、ザッザッザッ…。何やら砂を掘り返すような音が…。
しかしこれが「ねこ」だと、お察しの通り、同じような展開にはならない。
さてさて、「覗かないでくださいね」と言ったきり出てこなかったねこが、ついに部屋から登場。そして自分を助けてくれた男へ渡したものとは――。
共感できる「だよね（笑）」というオチから、「そんな展開に!?」と驚かされる予想外なものまで、自由気ままに読者の気持ちを翻弄するねこたち。
ねこは時に、想像の上をいく存在だ。甘くみてはいけない。人間の期待通りには決してならない、自由奔放な「ねこワールド」を堪能してほしい。
文＝雨野裾