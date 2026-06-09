懲役7年に「許しはしない」とナナ激怒　強盗犯への判決を疑問視、司法への強い不信感あらわ

歌手・女優のナナ宅に侵入した強盗犯に、懲役7年の実刑判決が下された。

6月9日、ナナは自身のインスタグラムを更新。「被害者は誰なのか」と題した文章を投稿した。

【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”

この日、ナナは自身の自宅に侵入して強盗行為を働いた男の判決を報じる記事のスクリーンショットとともに、「被害者：？、犯罪者：悔しいです、被害者：？」という言葉を添え、司法への強い不信感を露わにした。

（写真提供＝OSEN）ナナ

続いてナナは、これまでに執り行われた裁判の過酷なプロセスを次のように批判している。「犯罪者による度重なる裁判。公開裁判6回、本日の結審裁判1回、計7回。一貫して嘘の陳述を繰り返している。犯罪者に反省の色はまったくない」

特に、法律の規定と実際の判決のギャップについて、「このプロセスのなかで検察は懲役10年を求刑、裁判部の実刑判決は7年。特殊強盗傷害の罪は無期または7年以上の懲役であるはずだ」とした上で、「反省はない。許しはない」と怒りを爆発させた。

これに先立ち、検察は被告に懲役10年を求刑していた。しかし同日、ナナ宅に侵入した容疑で起訴された30代の男に下されたのは、懲役7年の実刑判決だった。

自身の安全を脅かされた挙句、“逆告訴”もされるなど二重の苦痛を味わったナナ。彼女の被害者としての悲痛な叫びに、世間からも同情と判決への疑問の声が上がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。