万博で話題のアンドロイド展示が東京上陸 「いのちの未来＋」として新シナリオ追加、対話体験も
【女子旅プレス＝2026/06/09】大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンとして話題を集めた、石黒浩氏プロデュースの「いのちの未来」がアップデートされ、新シナリオを加えた「いのちの未来＋」として2026年7月25日〜9月25日（金）まで東京・高輪で開催される。
【写真】万博パビリオンでの「いのちの未来」実施風景
「いのちの未来＋」と題された同展は、高輪ゲートウェイ駅周辺エリアの「TAKANAWA GATEWAY CITY」内に新しくオープンした文化創造・発信拠点「MoN Takanawa : The Museum of Narratives（Box1000）」の開館記念プログラムとして実施される。万博で多くの人々を魅了したあの深い感動はそのままに、同会場の空間に合わせて再構成される。
同展は、来館者が“いのちの未来の選択”に向き合う新たなシナリオを追加し、より深く考える体験へと更新。アンドロイドたちの対話が展開されるほか、AIを搭載したアンドロイドと言葉を交わすことができる体験（※）も予定されている。また、会場では万博で人気を博したオリジナルグッズの一部の再販に加え、新たなオリジナルグッズも登場する。※展示外企画の予定。別途専用チケットの購入が必要。
“人間とは何か” “いのちとは何か”という根源的な問いを投げかける同展は、日々の営みや生きることそのものが文化をつくるというMoN Takanawaのシーズンテーマ「Life as Culture 生きるは、ブンカだ」とも深く響き合う。科学と人文を横断しながら、「生を受けた者として大切な問い」と向き合い、世代を問わず、多くの人々に生命の根源を揺さぶる知的体験を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
会期：2026年7月25日（土）〜9月25日（金）
第1期会期中休演日 8月3日（月）※休演日は変更・追加となる可能性あり
会場：TAKANAWA GATEWAY CITY内（JR東日本高輪ゲートウェイ駅直結）MoN Takanawa： The Museum of Narratives（Box1000）
チケット情報：
第1期〈販売対象期間：7月25日（土）〜8月17日（月）〉6月12日（金）〜
第2期〈販売対象期間：8月19日（水）〜9月7日（月）〉8月4日（火）〜
第3期〈販売対象期間：9月9日（水）〜9月25日（金）〉8月27日（木）〜
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◆大阪・関西万博「いのちの未来」の感動再び
「いのちの未来＋」と題された同展は、高輪ゲートウェイ駅周辺エリアの「TAKANAWA GATEWAY CITY」内に新しくオープンした文化創造・発信拠点「MoN Takanawa : The Museum of Narratives（Box1000）」の開館記念プログラムとして実施される。万博で多くの人々を魅了したあの深い感動はそのままに、同会場の空間に合わせて再構成される。
◆50年後の未来を描く新たなシナリオが追加
同展は、来館者が“いのちの未来の選択”に向き合う新たなシナリオを追加し、より深く考える体験へと更新。アンドロイドたちの対話が展開されるほか、AIを搭載したアンドロイドと言葉を交わすことができる体験（※）も予定されている。また、会場では万博で人気を博したオリジナルグッズの一部の再販に加え、新たなオリジナルグッズも登場する。※展示外企画の予定。別途専用チケットの購入が必要。
“人間とは何か” “いのちとは何か”という根源的な問いを投げかける同展は、日々の営みや生きることそのものが文化をつくるというMoN Takanawaのシーズンテーマ「Life as Culture 生きるは、ブンカだ」とも深く響き合う。科学と人文を横断しながら、「生を受けた者として大切な問い」と向き合い、世代を問わず、多くの人々に生命の根源を揺さぶる知的体験を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆「いのちの未来＋（いのちのみらいぷらす）」開催概要
会期：2026年7月25日（土）〜9月25日（金）
第1期会期中休演日 8月3日（月）※休演日は変更・追加となる可能性あり
会場：TAKANAWA GATEWAY CITY内（JR東日本高輪ゲートウェイ駅直結）MoN Takanawa： The Museum of Narratives（Box1000）
チケット情報：
第1期〈販売対象期間：7月25日（土）〜8月17日（月）〉6月12日（金）〜
第2期〈販売対象期間：8月19日（水）〜9月7日（月）〉8月4日（火）〜
第3期〈販売対象期間：9月9日（水）〜9月25日（金）〉8月27日（木）〜
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