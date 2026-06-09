一世を風靡（ふうび）したアイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」元メンバーの近影が公開された。

タレント・ミラクルひかるのインスタグラムに登場したのは、元「光ＧＥＮＪＩ」でアーティストの諸星和己。ミラクルは「諸星かーくん様の単独ライブを鑑賞させていただきました」と明かし、「グッズドンピシャタイプのふわふわエコバッグも購入して楽しんでおりましたら 『青汁といえば、青汁のおばさんがいらっしゃっております！』とまさかのお呼びがかかりました」とサプライズでステージに上がったと報告。

「キッチリと構成された演出にしれっと青汁とゆうワードを本当に自然に入れ込む。流石でございます…が！人前に絶対に出てはいけない格好（犬の散歩のおっさんみたい格好、パーカーの文字はｅｇｇｎｏｇ）だった私は赤面しながらステージに上がったわけです。よい思いをさせてもらいました」と感謝した。

５５歳になった諸星は金髪のロン毛。若々しい姿にフォロワーから「かぁくんだ」との声が上がった。

光ＧＥＮＪＩは内海光司、大沢樹生、諸星和己、佐藤寛之、山本淳一、赤坂晃、佐藤敦啓（現・佐藤アツヒロ）の７人組。１９８７年８月に「ＳＴＡＲ ＬＩＧＨＴ」でデビュー。ローラースケートやバック転などアクロバティックなパフォーマンスが持ち味で、２作目の「ガラスの十代」も大ヒット。８８年の「パラダイス銀河」で日本レコード大賞を受賞した。９５年９月に解散した。