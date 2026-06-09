日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。毎年、豪雨災害をもたらす線状降水帯。その観測精度向上に向けた新たな取り組みを取材しました。

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7日に関東も梅雨入りするなど、各地で大雨シーズンが始まるなか、先週、鹿児島県長島町から15キロほど離れた海上では、気象庁気象研究所などの研究チームが無人の観測装置を海に投入しました。

遠隔で操作でき、水温や風向きなどのデータを24時間観測してリアルタイムで研究機関などに送信します。

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その目的は…

気象庁気象研究所・気象大学校 加藤輝之博士

「線状降水帯をもたらす水蒸気は、日本列島周辺の海からやってくる。陸上でいろいろ観測点を持っている。ただ、海上はほとんどない」

「線状降水帯の名付け親」とされる加藤輝之博士は、このように課題を語りました。

積乱雲が連なり、同じ場所に雨を降らせ続ける線状降水帯。毎年のように各地で甚大な被害が出ています。しかし、その予測は難しく、去年の半日前予測の的中率は、わずか14パーセントです。

的中率向上のため、今回初めて無人の観測装置が海に投入されることになったのです。今回は、線状降水帯のもととなる「積乱雲」が発生しやすい海域へ走らせ、7月下旬まで観測を行います。

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得られたデータはどう活用されるのか。8日、気象庁などと共同研究を行う、NTTの研究所を訪ねました。

NTT宇宙環境エネルギー研究所 遠藤直人主任研究員

「現在は、枕崎から100キロ地点の白い場所に観測機があると示している」

観測点が少ない海上で得られた貴重なデータは、10分ごとに送られ、パソコンやスマホから見ることができます。さらに、観測装置に付けられたカメラでも、海上の様子を確認できます。

NTT宇宙環境エネルギー研究所 遠藤直人主任研究員

「線状降水帯が発生する数時間前に海の上で観測することが、今後何時間後にどういう雨を降らせるのか推定することにつながっていく」

観測が難しかった海でのリアルタイムの観測強化へ。線状降水帯の予測精度向上につながることが期待されます。