中東情勢の影響について、日本テレビと大同生命が共同で、全国の主に中小規模の企業にアンケートを行い、805社から回答を得ました。

■中東情勢影響で、中小企業の業績変化や今後見込まれるマイナス要因は？

中東情勢が長期化しているなか、中小企業の経営にはどのような影響は出ているのか、まず、主だった質問4つとその回答の割合を見ていきます。

（日本テレビ・大同生命の共同調査 中小企業経営者向けコミュニティサイト“どうだい？”利用者対象・5月18〜24日）

（1）中東情勢が悪化した3月以降、業績はどのように変化していますか？

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「ほぼ変わらない」とする企業が6割を占めるなか、「下向いている」と回答した企業はおよそ3割でした。

（2）「現在の中東情勢が続いた場合に見込まれる経営への影響」について聞きました。（複数選択可）

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原材料費や燃料費などさまざまなコスト増加に直面している企業が、6割を超える結果となりました。また、「操業や営業の短縮・一時停止」といった深刻な影響を見込む企業は14.3％でした。

（3）「原油由来の燃料や原料の調達難によって、実際に起こったこと」について聞きました。（複数回答可）

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「実際に値上げをした・された」という企業が6割を超えました。自由回答では、「商談の中断」や「代金を滞納された」といった声も寄せられました。

（4）上記（3）の質問で「現時点では影響がない」と答えた企業のうち、「今後、発生が懸念される影響」について聞きました。（複数選択可）

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「現時点では影響はない」と回答した企業のうち、今後はなんらかの影響が出ることを懸念しているという企業は、およそ6割にのぼりました。

■業種別でみると…「建設業」「製造業」「卸・小売業」が影響大

ここからはアンケート結果を分析していきます。まずは業種別の特徴です。（建設、製造、卸・小売、サービス、情報通信・運輸・郵便、不動産・物品賃貸、金融・保険、農業、電気・ガス・熱供給・水道、公務・その他）

■「足元の業績悪化率」と「資金繰りへの危機感」が最も強い…建設業

建設業は、（1）足元の業績が「下向いている」と答えた割合が43.1％と最も高い結果となりました。

（3）すでに発生した影響として、「値上げ」（81.0％）「納品遅延」（68.1％）「供給制限」（53.4％）「取引先からの発注停止」（22.4％）が、他の業種に比べて最も高い割合となりました。

資材の調達をめぐる現場の混乱が常態化しているとみられます。

（2）今後の懸念では「資金繰りの悪化」が37.9％と、全業種のうち最も高くなりました。

資材高騰や工期遅延が手元のキャッシュフローを圧迫している可能性があります。

■「原材料高騰」と「顧客離れ」のダブルパンチ…卸・小売業

建設業と同じくらい、（1）足元の業績が「下向いている」と答えた割合が高かったのが卸・小売業です。（43.0％）

（2）今後の懸念は、「原材料・仕入価格の高騰」（88.1％）「顧客数・受注件数の減少」（45.9％）が全業種のなかで最も高い割合となりました。

仕入れと販売、両面での苦労がうかがえます。

■サプライチェーン崩壊による「操業停止」に強い警戒感…製造業

続いて製造業です。（1）足元の業績が「下向いている」と答えたのが35.0％でした。

（2）今後の懸念として、「操業・営業の縮小」（28.2％）「投資・賃上げの見直し」（27.7％）が最も高い割合となりました。

原料の調達が途絶えることで工場を稼働できなくなるリスクがあり、そのため、設備投資や人的投資を見直す動きにつながり、長期的には事業成長が停滞する懸念が浮かびあがりました。

「建設業」「卸・小売業」「製造業」では、すでに7割以上の企業が実際に影響が出ていると回答しました。また、今後に懸念を感じている企業も85％以上となりました。「材料」や「商品」などといった“もの”を取り扱うこれらの業種では影響が顕著となっていることが明らかになりました。

■「物理的ダメージ」の大小で明暗

一方で、今回の調査では「中東情勢による影響はほぼない」とする回答もありました。

たとえば、「情報通信業（ITシステム開発など）」の企業は「電力供給と顧客企業の事業に影響が出なければ、ただちに損害は発生しない」と回答しています。

物理的な輸送や資材調達を伴わない「情報通信業」や「サービス業」などでは、現時点では直接的なダメージはあらわれていないことがわかりました。

■業績が「上向いている」「ほぼ変わらない」とした企業も8割以上が不安要素あり

ただ、（1）の質問で業績が「上向いている」「ほぼ変わらない」と答えた企業でも、大半の企業がなんらかの不安要素を抱えていると答えています。

不安要素を抱えているのは、「上向いている」と回答した企業で81.4％、「ほぼ変わらない」と回答した企業で85.9％となりました。

また、業績が「上向いている」と答えた企業のなかには、「リピート性の高い商品の前倒し生産（過剰発注）」があったとの回答もありました。この企業は今後、「原材料費・仕入価格の上昇」「原材料・商品の調達難、納期の遅れ」などが見込まれるとしています。一時的に需要が増加して業績が上向いても、今後は状況が変わる可能性が考えられます。

一方で「現在も、そして将来的にも原油由来のダメージは一切ない」（（3）「実際に発生した影響はない」かつ（4）「今後も懸念される影響はない」）という企業は9％未満となりました。

今回のアンケートにより、多くの中小企業が中東情勢の影響ですでに打撃を受けていたり、経営上の懸念を抱いている実態が浮かび上がりました。

アンケートに回答した都内の樹脂加工工場を取材すると、「材料や潤滑油が入手できない。このまま調達難が続いて価格転嫁ができなければ、倒産する可能性もある」という切実な声が聞かれました。こうした中小企業の経営悪化による景気の冷え込みは、やがては発注していた大企業へと影響し、ゆくゆくは私たちの生活にも波及する恐れがあります。

また、回答企業からは政府に対して、「価格転嫁を進めやすくするための取引環境の整備や、必要に応じた資金繰り支援を希望する」といった要望や、「補助金や助成金も必要だが、便乗値上げや流通の目詰まりを引き起こしている企業への行政指導こそが最も必要である」など具体的な対策を求める声があがりました。