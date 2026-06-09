競泳の日本代表が９日、パンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向け、都内で実施している合宿を公開した。２４年パリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）は、個人２種目で日本記録を樹立して金を含む４個のメダルを獲得した２０１８年大会（東京辰巳国際水泳場）以来の出場。「そろそろ５６秒台を出したい」。大活躍した思い出の大会で、白血病から復帰後の１００メートルバタフライ自己ベストタイム更新を誓った。

うってつけの舞台だ。パンパシフィック選手権は屋外開催。オーストラリアを拠点とした約２年は、外プールで練習していたため慣れがある。「個人的には相性がいいと思っている」。また五輪開催まで２年前とあって大会に張り詰めた緊張感はなく、海外特有の“楽しむ”空気感があるため気持ちも乗りやすい。「海外独特の盛り上がりを楽しみながら、結果が出るときはレースをすごい楽しんでる時。そういう精神状態で迎えられるのがベスト」。環境を味方につけ、復帰後から届いていない５６秒台を狙う。

２０１９年に白血病を公表し、闘病生活と懸命なリハビリを経て２０年夏に復帰。２４年９月には、自身のＳＮＳで完全寛解を報告した。各種目のタイムは徐々に戻しており、得意の１００メートルバタフライの復帰後ベストタイムは、２４年３月に行われたパリ五輪日本代表選考会準決勝の５７秒０３。そこから２年ほどタイム更新は遠ざかってはいるが、「５６秒台が出るトレーニングはしてきてるはず」と、積んできた練習内容には手応えを感じている。

パンパシフィック選手権は、同じ米国で開催される２８年ロサンゼルス五輪のシミュレーションの意味合いもあり、自国開催の愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）に弾みを付ける舞台でもある。「パンパシはすごいメンバーが集まる試合で緊張感はあると思うけど、自分の勝負強さとか、焦った時に負けないとか。本当に自分のメンタル次第の部分はある。メンタルの強化は、すごくこの２カ月大事になる。気持ちと体を整えたい」。集大成と位置づける夢舞台へ向け、池江が充実の夏を過ごしていく。

◆パンパシフィック選手権 欧州選手権に対抗し、競泳の環太平洋地域の競技力向上を目指す日本、米国、オーストラリア、カナダが中心となって創設した。第１回は１９８５年の東京大会で、現在は４年おきに五輪中間年に開催されている。予選は１カ国当たりの出場人数制限はないが、８人で競う決勝は、１カ国・地域から最大２人しか進めない。