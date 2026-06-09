またもクマによる人への被害です。



9日朝、由利本荘市で87歳の女性が自宅の玄関付近でクマに遭遇し、驚いて転倒しました。



女性は右ひじなどに軽いけがをしています。



現場は市の中心部の住宅街で、今年クマによる人への被害は女性で5人目です。



山粼愛子記者リポ

「女性が玄関から外に出ていたところ、クマは玄関の方に近づいてきたということです」



現場は由利本荘市鶴沼の住宅敷地内です。





由利本荘警察署の調べによりますと、9日午前6時ごろ、87歳の女性が新聞を取ろうと自宅の玄関を出たところ、敷地内にいるクマを目撃しました。女性はクマの姿に驚いて玄関の段差につまずいて転び、右ひじなどに軽いけがをしました。クマは体長約1メートルでその場から去ったということです。女性は「新聞を取った後クマがいて近づいてきた」と話しています。現場は由利本荘市役所から西に約700メートル、国道105号にもほど近い住宅街で、近くには寺やこども園もあります。本荘カトリックこども園副園長「とうとうここまできちゃったのかって本当に怖かったです」現場近くの本荘南中学校では屋外での授業を取りやめ、登下校の際の送迎を保護者に求めるなどの対応にあたりました。市の中心部では先週からクマの目撃が相次いでいます。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、子吉川周辺や市役所周辺など人の生活圏で連日のように目撃されています。1日には本荘公園でクマが出没しました。市は公園を封鎖し、捕獲用のおり 箱わなを設置するなどしましたが捕獲には至りませんでした。クマダスへ寄せられた9日の目撃情報です。9日午前5時半前に子吉川右岸の石脇地区で目撃されたあと、午前6時ごろには9日の被害現場に。午前6時40分ごろには子吉川とその右岸で目撃されています。こちらはその午前6時40分ごろの子吉川の映像です。市の施設に設置された情報カメラに川沿いを歩く1頭のクマのような動物が映っていました。その後、川を泳いで対岸へ。市の中心部で目撃されたクマがすべて同じ個体かはわかっていませんが、人の生活圏で遭遇するリスクが高まっていることに変わりはありません。本荘カトリックこども園副園長「必ず市からのメールチェックして安全確認してから外遊びするようにしてたんですけども、外に出てから放送車が回ってきて近くに出てますっていうような声が聞こえた時にはまたすぐ中に入って、室内遊びがどうしても多くなってしまっています」スナックの店主「毎日話してますよ、クマのせいでお客さん全然来ないって」「この1か月と比べると今は3分の1くらいしか来ない」「ましてけさこの店の前、ここらへんに出たってことはまた暇になる、困りました」今年、県内で確認されたクマによる人への被害は今回で5人目です。5人全員が人の生活圏で被害にあっていて、県は鈴や声で人の存在をアピールするなど基本的なクマ対策を心がけるよう呼びかけています。※6月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします