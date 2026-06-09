日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。

【写真】ミンソクの養兄・キム・ヒスンを演じるのは…

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子（仁村紗和）。

23年の時を超え、出会った二人は、国の壁も越えて惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかり……。

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリーです。

改めて、本作に出演する個性豊かなキャストを紹介します。※以下ネタバレを含みます。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

ミンソクのことを邪魔に思っていた、ミンソクの養母。キム・キョンファ……キム・ジュリョン

キム・ジュリョンさんが演じるのは、ミンソクの養母、キム・キョンファ。

「イカゲーム」で個性の強いハン・ミニョ役を熱演し、強烈なインパクトを残した彼女は、ドラマ「カジノ」シリーズ、「輝くウォーターメロン」「涙の女王」、映画「ノイズ・マンション」など映画・ドラマと幅広く活躍し、その存在感を確固たるものにしています。

作品ごとに高い演技力で魅了しているキムジュリョンが演じるキョンファは、実子であるヒスンのことを溺愛し、ジョンフンとは対照的にミンソクには何かとキツくあたってきました。

ファングムホテルグループの後継者に指名されたミンソクのことを邪魔に思い、日本へと追い出しますが――。

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一度はミンソクの追い出しに成功したかと思われたキョンファ。

しかし、第8話ではミンソクの養兄、キム・ヒスン（キム・ドワン）の裏切りを知り、追い詰められた結果、衝撃の展開に――。



ミンソクの無実を証明するために奔走してくれていたヒスン。桃子を交え、居酒屋へ…／日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

キム・ジュリョンさんコメント

本作に出演発表された際の、キム・ジュリョンさんのコメントを紹介します。

『10回切って倒れない木はない』を通じて、日本の視聴者の皆様により身近にお会いできることになり、本当にワクワクしていますし、感謝の気持ちでいっぱいです。 言葉や文化は違いますが、現場では俳優もスタッフも皆が心を一つにし、お互いを思いやりながら楽しく撮影しています。 特に、日韓両国の俳優たちが作り出す呼吸とエナジーは本当に印象的で、視聴者の皆様にもその特別なシナジーを感じていただけると思います。 私が演じるキム・キョンファという人物が、物語の流れの中でどのような変化をもたらすのか、そしてどれほど緊張感を持って物語をかき乱していくのか、ぜひ期待していただければ嬉しいです。 そして、ぜひリアルタイムでも視聴していただけたら、本当に本当に嬉しいです！

たくさんの関心と愛をお願いいたします。ありがとうございます！

第9話では、ヒスンの裏切りを知ったキョンファがミンソクを刺し、ミンソクに大怪我を負わせてしまいました。

しかし、ミンソクの養父であり、キョンファの夫であるジョンフン（オ・マンソクさん）の本心を知り……。

次回最終話は、6月14日（日）放送です。