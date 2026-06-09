大阪駅前に韓国ブランド集結へ…入場無料 プレミアムパス770円→2000円相当のプレゼントも【イベント概要＆出店情報】
MBSテレビの番組『週末KOREA』（毎週金曜 深0：43 ※関西ローカル）のPOP UP SHOPイベント『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の“HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』が、7月4日・5日に大阪駅前のグラングリーン大阪で開催される。
【画像】『週末KOREA ハップル FES in 大阪』モナキ、レインボー池田ら登場予定
“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワードで、関西初上陸を含む20ものブランドが一堂に集結する。出店ブランド第一弾がこのほど発表された。
「プレミアムパス」を購入すると、ゲストステージを指定エリアで観覧できる抽選に参加できるほか、人気韓国ブランドなどのアイテム2000円相当のランダム詰め合わせがもらえる。
■『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の“HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』
開催日時：2026年7月4日（土）、7月5日（日）11：00〜20：00（最終入場 19:45）
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
プレミアムパス：※数量限定販売
料金：770円（税込）
※別途チケットシステム手数料110円（税込）
・ステージ観覧抽選券
・韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセット
※ステージ抽選申し込み期間：6月6日（土）1:13〜6月29日（月）12：00まで
7月2日（木）夕方頃当落発表予定
▼出店ブランド
・GOLDEN PIECE（ゴールデンピース）
韓国・ソウルの漢南洞発の高級薬菓ブランド。韓国の伝統菓子・薬菓（ヤックァ）を現代的な感性で再解釈し、上質なギフトスイーツとして提案。多彩なフレーバーと洗練されたパッケージが人気を集めている。
・YU1L × JOY187 （ユイル×ジョイ187）
韓国で数多くのK-POPアイドルのヘアメイクを手掛けるサロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」が、本場の韓国メイクを体験できるポイントメイクブースをオープン。「憧れのアイドルのようなメイクをしてみたい」という方に向けて、プロのヘアメイクアップアーティストが施術を行う。「涙袋＋ハイライトシェーディング」、「束感まつげ＋ハイライトシェーディング」、「リップ＋ハイライトシェーディング」の3種類から選べる。
※日時指定事前予約制。満席になり次第終了
※メニューの内容は事情によるやむを得ず変更になる可能性あり
・LEGODT（レゴト）
韓国発のカスタマイズタンブラーブランド。タンブラーを自分らしくデコレーションする“TUMGGU（タムク）”カルチャーを提案する。人気の「ループタンブラーマルチ600ml」は、洗練されたデザインと使いやすさを兼ね備えた代表モデル。今回のPOPUPでは、新色3カラーが大阪初登場。お気に入りのカラーにチャームやステッカーを組み合わせて、世界にひとつだけのタンブラー作りを楽しめる。
▼ステージコンテンツ
プレミアムパス購入者の中から抽選で各ステージの指定エリアにて観覧。
7月4日（土）
11:30〜12:10 レインボー池田直人によるオープニングステージ
15:00〜15:30 モナキによるトーク＆ミニライブステージ
7月5日（日）
13:00〜13:40 韓国美容系インフルエンサーの丸岡えつこ×韓国トップヘアメイクサロン「JOY187」による韓国メイクショー
【画像】『週末KOREA ハップル FES in 大阪』モナキ、レインボー池田ら登場予定
“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワードで、関西初上陸を含む20ものブランドが一堂に集結する。出店ブランド第一弾がこのほど発表された。
■『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の“HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』
開催日時：2026年7月4日（土）、7月5日（日）11：00〜20：00（最終入場 19:45）
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
プレミアムパス：※数量限定販売
料金：770円（税込）
※別途チケットシステム手数料110円（税込）
・ステージ観覧抽選券
・韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセット
※ステージ抽選申し込み期間：6月6日（土）1:13〜6月29日（月）12：00まで
7月2日（木）夕方頃当落発表予定
▼出店ブランド
・GOLDEN PIECE（ゴールデンピース）
韓国・ソウルの漢南洞発の高級薬菓ブランド。韓国の伝統菓子・薬菓（ヤックァ）を現代的な感性で再解釈し、上質なギフトスイーツとして提案。多彩なフレーバーと洗練されたパッケージが人気を集めている。
・YU1L × JOY187 （ユイル×ジョイ187）
韓国で数多くのK-POPアイドルのヘアメイクを手掛けるサロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」が、本場の韓国メイクを体験できるポイントメイクブースをオープン。「憧れのアイドルのようなメイクをしてみたい」という方に向けて、プロのヘアメイクアップアーティストが施術を行う。「涙袋＋ハイライトシェーディング」、「束感まつげ＋ハイライトシェーディング」、「リップ＋ハイライトシェーディング」の3種類から選べる。
※日時指定事前予約制。満席になり次第終了
※メニューの内容は事情によるやむを得ず変更になる可能性あり
・LEGODT（レゴト）
韓国発のカスタマイズタンブラーブランド。タンブラーを自分らしくデコレーションする“TUMGGU（タムク）”カルチャーを提案する。人気の「ループタンブラーマルチ600ml」は、洗練されたデザインと使いやすさを兼ね備えた代表モデル。今回のPOPUPでは、新色3カラーが大阪初登場。お気に入りのカラーにチャームやステッカーを組み合わせて、世界にひとつだけのタンブラー作りを楽しめる。
▼ステージコンテンツ
プレミアムパス購入者の中から抽選で各ステージの指定エリアにて観覧。
7月4日（土）
11:30〜12:10 レインボー池田直人によるオープニングステージ
15:00〜15:30 モナキによるトーク＆ミニライブステージ
7月5日（日）
13:00〜13:40 韓国美容系インフルエンサーの丸岡えつこ×韓国トップヘアメイクサロン「JOY187」による韓国メイクショー