作家の岩下尚史氏が9日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、職場の土産論争について私見を語った。

番組では、職場の同僚らが出張先などで買ってくる土産についてのネット記事を紹介。菓子が嫌いなため、土産の菓子に手を付けずにいたところ、先輩にバレてしまい、強制的に渡されたことに困惑しているという意見だった。

この議論について、元女子プロレスラーでタレントの北斗晶は「食べたいと思ったらいただくし、別に今、食べたくないと思ったらいただかないし、そういう物だと思っていた」などとコメント。自己判断だとの見解を示した。

一方で岩下氏は、「誰かがこれどうぞって言ったら、いただくでしょう？普通そうじゃん？」と指摘した。「自分の好き嫌いじゃなくて、下さるものは受け取るじゃない。この上司がどうだか分からないけど、普通下さるものは、ありがとうございますって受け取る」。物ではなく、好意を受け取るべきだとし、「自分が食べなきゃ、他の人にあげたりするじゃん。それだけの話なのに、何でこんなめんどくさいの？」とバッサリ切り捨てた。

あらためて「物じゃなくて、心でしょう？あげたい心と、受け取る心じゃない？」と断言。心のやりとりの欠如を嘆き、「こんな物は食わないとか、私はお菓子が嫌いだとか、めんどくさいね」と、悩みの主の考えに苦言を呈した。

MCの垣花正は「心をいただくって、凄く話ですね」と感心していた。