プロボクシング大橋ジムは9日、8月19日に東京・後楽園ホールで開催する「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 159」の対戦カードを発表。メインイベントのWBOアジア・パシフィック（AP）ライト級タイトルマッチ10回戦では王者・宇津木秀（ワタナベ、18勝15KO1敗）が指名挑戦者となるWBO−AP同級2位・郄橋麗斗（パンチアウト、6勝6KO）の挑戦を受ける。

宇津木は今年3月、3度目の防衛戦でアオキ・クリスチャーノ（角海老宝石）に3―0判定勝ちして以来のV4戦となる。WBO世界同級5位に位置するなど、主要4団体で世界ランキング入り。世界初挑戦に向けてアピールするためにも、タイトル初挑戦となる新鋭からの勝利が絶対条件だ。宇津木は「位置づけとしては通過点という形になるが、高橋選手は強い選手。油断せずに練習してきたことを出したい。その先に世界がある」と気を引き締めた。

セミファイナルの東洋太平洋バンタム級王座決定戦10回戦では同級6位の岡聖（大橋、3勝2KO）と同級7位の中山慧大（六島、4勝4KO）が空位の王座を争う。岡は5月に同王座決定戦を行う予定だったが、当初の相手が負傷し試合が中止に。ともに初のタイトルを狙う、中山と激突する。大学時代、中山と対戦経験のある岡は「この試合に勝たないと次のチャンスは先になる。ここは絶対に突破したい」と意気込んだ。

東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦では日本＆東洋太平洋同級王者の吉田京太郎（ワタナベ、12戦8勝4KO4敗）が指名挑戦者となる同級1位・韓亮昊（六島、6戦5勝3KO1敗）の挑戦を受ける。吉田は4月の前戦で日本同級王者・山口仁也（三迫）に2―1判定勝ち。空位の東洋太平洋王座を獲得するとともに2冠王者に輝いた。2月のにWBO―AP王座挑戦に失敗して以来の再起戦となる韓亮昊を迎え、東洋太平洋王座の初防衛を目指す。

また同興行のウエルター級8回戦では前東洋太平洋同級王者の田中空（大橋、6戦5勝5KO1敗）の再起戦（対戦相手未定）も行われる。田中にとって5月2日、東京ドームで現王者・佐々木尽（八王子中屋）に判定負けで王座陥落して以来のリングとなる。興行をプロモートする大橋ジムの大橋秀行会長（61）は「もう一つタイトル戦が追加される予定。素晴らしいカードがそろった」と当日は4大タイトル戦になることを明言。また10日にプロテストを受験予定のアマ7冠の中山聖也のプロデビュー戦も組まれる予定だとし「中身の濃い、熱い一日になる」と期待。以下は登壇した6選手のコメント。

▼宇津木 相手は勢いがあって強い選手。楽しみな試合なので、しっかり準備して挑みたい。

▼高橋 デビューした頃からトップ戦線にいる宇津木選手とできて楽しみ。強いチャンピオンを倒して勝って、パーフェクトレードを狙いたい。

▼岡 凄く強くて良い選手。ワクワクして練習に臨めている。熱い試合をしたい。

▼中山 六島ジムの佐賀県出身で有名な中山です。岡選手とは大学の時に対戦して一度負けているのでしっかり倒したい。リベンジしてベルトを獲って次に進みたい。

▼吉田 次につながる良い内容で防衛を成功させたい。一番レベルが高かったと思われるような試合をしたい。

▼韓亮昊 前回タイトル挑戦に失敗したが、今回もチャンスをいただけた。同い年で面識のある吉田選手はガッツも技術力もある選手。強いチャンピオンに勝ってベルトは僕が巻きます。一番インパクトのある試合をしたい。