■これまでのあらすじ

妻はデリカシーのない義父との関係に頭を悩ませていた。アポなしでやってきては夫より2歳年上の妻を姉さん女房といじり、勝手に冷蔵庫を漁って「精をつけるなら肉」「これを食べて励め」と子どものいない妻に最低なアドバイスしたり…。



義父は出会ったときから失礼な人でした。私が夫より年上なことがよっぽど気に入らないのでしょうか…。「売れ残る前に隼人と一緒になれてよかったな」「その年じゃフリフリのドレスなんて恥ずかしいしな」…あまりの返しに笑顔が引きつりました。

夫は「悪気はないんだ」と言いますが…悪気がなければ何を言ってもいいわけじゃないのに…。私が待望の妊娠をしてからも、義父は相変わらずマイペースでした。つわりで揚げ物のニオイがキツいのに、フライドチキンを持ってこられてサイアクです。義母は食べてた？ 今どきの妊婦は軟弱？時代遅れな義父の発言…もう勘弁して〜〜〜。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)