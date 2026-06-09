三種町では町の特産のジュンサイが旬を迎えていて、9日は地元の小学生が摘み採りを体験しました。



子どもたちは作業の大変さを実感するとともに、農家への感謝の気持ちを新たにしました。



ジュンサイの摘み採り体験は子どもたちに農業への理解を深めてもらおうとJA秋田やまもとが企画しました。



参加したのは湖北小学校の4年生5人です。



ジュンサイ農家から摘み採りの方法を教わっていざ出発です。





児童「ぬるぬるしてる。葉っぱしか見つからないよ」いまが旬のジュンサイ。沼に浮かぶ葉っぱをかき分けながら新芽を探します。児童「よっしゃ」全員が初めての体験でしたが、さっそく新芽を摘み採りました。思い通りに進まない舟の操縦やジュンサイ特有のぬめりに苦戦しながらもたくさんのジュンサイを収穫した子どもたち。児童「見つけて採ったけど手から離しちゃってどこに行ったかわかんなくなって、わかんなくなりました」「なんかぬるぬるしてて採ろうとしても採れなかった」「醤油に漬けて食べたいです」子どもたちは作業の大変さを実感するとともに農家への感謝の気持ちを新たにしました。※6月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします