志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演しているキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクがクランクアップを迎えた。

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本作は、幼い頃に日本人の両親を失い韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）が、23年の時を超えて日本で再会し惹かれ合っていく純愛ラブストーリー。タイトルの『10回切って倒れない木はない』は、「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という韓国のことわざに由来する。

6月14日に最終回を迎える本作。日本のドラマ初出演で物語を盛り上げた韓国キャストのキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクがそれぞれ韓国と日本でのロケにてクランクアップした。

まずはミンソクに数々の試練を与えた養母・キョンファ役のキム・ジュリョンが、オ・マンソク演じるジョンフンとのシーンを終え、ピースサインでクランクアップ。韓国ロケとあって、花束とプレゼントを持ってサプライズで登場した志尊と仁村紗和の姿に驚きながらも大喜び。「ありがとう～！」と受け取ると、準備していたメモを手に「この作品をやっている間、本当に楽しくて幸せでした！ そして皆さんが大好きです。ありがとうございました」と日本語で挨拶。充実感にあふれた笑顔を見せた。

続いて、養父・ジョンフン役を演じたオ・マンソクもクランクアップ。たびたび回想シーンに登場し、重厚な存在感を見せたが、この日も第9話の印象的なエピソードとなったキョンファとの食事シーンを撮影。ラストカットを終えると、志尊が花束を渡して2人はがっちりとハグ。「本当にありがとうございました。本当に楽しかったです。また会いましょう！ 『10回切って倒れない木はない』ファイティン！」と流暢な日本語で感謝を伝え、残りの撮影にエールを送った。

そして、ミンソクとの兄弟愛で視聴者に多くの感動を与えた養兄・ヒスン役を演じたキム・ドワンは、志尊とのシーンを撮影するため日本でのロケでクランクアップを迎えた。拍手に包まれ「ありがとうございます！」と笑顔を見せるキム・ドワンを、今作を通して公私ともに親交を深めた志尊が花束で祝福し、お互いに労うようにハグ。嬉しそうに花束を掲げて見せると、「とても楽しい撮影現場で、親切に接してくださり、演技もしやすい環境で皆さんに感謝しています。 とても良い思い出として残りそうです。本当にお疲れ様でした。 ありがとうございました」とスタッフへの感謝を伝えた。

（文＝リアルサウンド編集部）